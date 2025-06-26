美特種部隊服役的崔泰源會長女婿參與打擊伊朗本土核設施行動

SK集團會長崔泰源的美國籍女婿黃某（35歲）被曝正在中東美軍中央司令部特種作戰聯合特遣部隊（CSOJTF-C）服役，並參與了打擊伊朗本土核設施的行動。據財界25日消息，黃某前壹日在其領英網（LinkedIn）上表示：“我曾以為在中東聯合特遣部隊司令部工作會比在烏克蘭或印度洋-太平洋司令部工作輕松”，“但萬萬沒想到僅6個月就發生了這些事情。”他補充道：“（6個月間）阿薩德政權垮臺了，胡塞反政府武裝在我們的轟炸下屈服了，我們還與以色列壹同參與了對伊朗本土的轟炸。”上述內容顯示，黃某去年12月執行了推翻敘利亞巴沙爾•阿薩德政權的行動，本月執行了驅逐也門胡塞反政府武裝的行動，並很可能參與了當地時間22日美軍使用B-2轟炸機打擊伊朗核設施的行動。黃某還寫道：“個人也取得了晉升少校、獲得功績勛章等成就”，“甚至在伊朗導彈襲擊期間，還為新的創業項目成功吸引了55萬美元投資。”黃某的領英網履歷顯示，其自去年11月至今在美國海軍陸戰隊服役。據悉，他在去年10月與崔會長次女崔敏貞（34歲）舉行婚禮後不久便被派往中東。黃某為美籍華人，畢業於哈佛大學和斯坦福大學工商管理碩士（MBA）課程，此前曾在美國運營初創企業。他於2016年以學士軍官身份加入美國海軍陸戰隊，服役至上尉軍銜，2021年轉入預備役。據悉，美軍預備役人員重新轉為現役的情況並不少見。朴鐘敏記者 blick@donga.com