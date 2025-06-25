像超級補充預算一樣緊迫的邊緣產業結構改革



韓國政府爲了支援被逼到懸崖邊的個體戶和小工商業者，宣佈了30萬億韓元規模的“超級補充預算”，決定向全體國民每人發放最多50萬韓元的補貼。政府認爲，如果短期內消費增加，資金週轉起來，停滯的經濟就會好轉。“恢復民生消費券”也可以成爲營養不良的家庭的補藥。但是，如果不從根本上改變體質，這也只能是暫時緩解症狀的對症療法。



與補充預算一樣緊迫的是邊緣產業的結構改革。如果不挖掉腐爛的部位，讓健康的新肉長出來，韓國經濟就無法繼續增長。被稱爲“鐵城”的慶北浦項的浦項制鐵第一線材工廠45年來首次停產。全羅南道麗水石油化學工業園區的煙囪中，濃煙消失已久。隨着中國不分青紅皁白的低價攻勢、美國的保護貿易和關稅壁壘以及高費用結構導致的國際競爭力減弱，鋼鐵、石化等支撐韓國經濟的製造業的基礎正在崩潰。



不能把現在的危機單純地看作是“衰退期”。技術生態界和生產基礎設施有可能徹底崩潰，處於生死存亡的危機。一旦消失的根基產業很難復甦。雖然美國以高額關稅爲武器，夢想着恢復製造業，但由於老去的勞動力和惡劣的基礎設施，很有可能無法找回過去的榮耀。



現在是不能再讓民間企業自主進行產業重組的時代。因爲國際貿易秩序正在轉變爲國家主導，競爭國家正在破格支援本國產業。未能跟上這種全球產業政策的潮流，韓國在戒嚴和彈劾的政治漩渦中度過了“失去的6個月”。即使從現在開始，政府也應該成爲值得信賴的“主刀醫生”。



恰好產業重組的信號彈接連不斷。最近執政黨提出了石油化學特別法，HD現代集團和樂天化學的大交易正在可視化。但是，由於大規模設備產業的特性，自律結構調整並不容易。政府和政策金融機構不應只停留在單純的投放資金上，而應引導民間果斷地挖出低效率資產，挽救具有競爭力的核心資產。



結構改革既要大膽又要細緻。因爲不僅僅是單純地減少設備，還要連接核心技術和人才，共同重組前後方產業生態系統。人工智能和電池等尖端產業也仍然在“鐵”和“化學”的基礎上。智能工廠沒有鋼鐵就不會建立，全固態電池如果沒有石化技術的進步也不會存在。



產業重組並不像說的那麼容易。汽車、半導體、海運等過去政府主導的大交易失敗的創傷仍然存在。實際上，政府內部也缺乏能夠果斷髮揮“執刀人”作用的企業結構調整專家。



儘管如此，李在明總統在候選人時期曾公開表示，國家將支援邊緣產業結構的轉換。現在應該將這一承諾付諸實踐。刀已在手。現在是時候用敏銳的感覺來把握產業的脈搏，展現能夠讓韓國經濟重新振作的領導力了。

