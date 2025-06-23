防彈少年團全員完成兵役 最快下半年重啟活動

“將為面臨壹定低迷期的韓國流行音樂（K-Pop）市場註入新能量。”（英國BBC廣播公司）防彈少年團（BTS•照片）成員SUGA（本名閔玧其）於21日解除召集，至此，該組合7名成員全部完成兵役義務。在防彈少年團“完整體”活動最快將於今年下半年重啟的預測出現之際，海外媒體也對防彈少年團的回歸表現出極大關註。隨著2023年作為社會服務要員開始替代服役的閔玧其解除召集，因成員金碩珍（Jin）於2022年12月入伍而產生的防彈少年團“服役空白期”在約2年6個月後宣告結束。金碩珍與鄭號錫（J-hope）分別於去年6月和10月，金南俊（RM）與金泰亨（V）於本月10日，朴智旻（Jimin）與田柾國（Jung Kook）於本月11日各自服滿兵役退伍。防彈少年團將於何時開始完整體活動尚不明確。音樂界普遍認為，防彈少年團選擇舉行巡回演出與粉絲直接見面的可能性高於發行專輯。去年退伍的鄭號錫同樣在退伍後首先啟動了世界巡回演唱會。然而，受閔玧其酒駕事故影響，回歸時間點可能比預期更晚。閔玧其去年8月因醉酒駕駛電動滑板車被查獲，被處以1500萬韓元罰款的簡易命令。閔玧其也在解除召集當天通過粉絲溝通平臺Weverse道歉稱：“因去年的事情讓大家失望和擔憂，深感抱歉。傷害了粉絲們的心，我感到心痛。對心情想必同樣沈重的成員們也感到抱歉。”海外媒體預測防彈少年團的完整體活動也將對全球音樂市場產生影響。英國廣播公司分析稱：“過去兩年間，韓國流行音樂產業發生了相當大變化。許多人之所以期待防彈少年團回歸，是希望他們能為韓國流行音樂註入新能量，並指明未來的方向。”美聯社也報道稱：“21日對防彈少年團粉絲來說是具有裏程碑意義的時刻。他們期待組合能在今年內重組回歸。”金素敏記者 somin@donga.com