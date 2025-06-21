梅雨首日首爾及周邊地區突降暴雨 多地交通受阻

伴隨梅雨季節正式開始，20日梅雨鋒面帶來的強降雨集中襲擊了首爾首都圈北部等地。受停滯鋒面（梅雨鋒面）影響，首爾首都圈和江原道出現了每小時30毫米的強降雨。從19日晚9時到20日下午2時，仁川西區金谷洞降雨量達160.5毫米。此外，京畿道金浦市陽村邑錄得136.5毫米，抱川市壹東面累計降水量達115毫米。據韓國氣象廳預測，梅雨將持續至21日，覆蓋全國。首爾首都圈的降雨預計在21日上午結束，中部其他地區大部分將於下午停歇，但忠清道和全羅道地區預計將持續強降雨。預計至21日，首爾首都圈、江原道、忠清道及全羅北道降水量均將達到50至100毫米。但部分地區降水量可能高達180毫米，局部地區將伴有狂風、雷電及每小時最高50毫米的強降雨。當降水量超過每小時30毫米時，即使使用雨傘，衣物也會濕透，駕車時即使開啟雨刷器也難以看清前方路況。韓國行政安全部因對首爾首都圈和江原道發布暴雨特別預警，於20日下午啟動了中央災難安全對策本部第壹階段應急響應。首爾首都圈多處發生事故，包括早高峰通勤列車停運及車輛被淹。20日上午，京畿道議政府市議政府輕軌兩度暫停運行。高陽市壹處地下隧道積水致車輛被淹，駕駛員隨後獲救。金素英記者、全慧珍記者 ksy@donga.com