洛杉磯道奇隊的金慧成（26歲•洛杉磯道奇隊）在19日公布的美國職業棒球大聯盟（MLB）官方媒體MLB.com的“2025年新人王模擬投票”中，位列國家聯盟（NL）第二位。參與投票的35名專家中，有3人將第壹名選票投給了金慧成。在上月21日公布的第壹輪投票中，金慧成未獲得任何壹張第壹名選票。截至當天為止，只有目前打擊率為0.284、擊出7支本壘打、貢獻19分打點的亞特蘭大勇士隊捕手德雷夫•鮑德溫（24歲）壹人的排名高於金慧成。鮑德溫在此次投票中席卷了24張第壹名選票，但進入6月後，他的打擊率僅為0.171（35打數6安打）。對於近期在攻守跑壘各方面均有出色表現的金慧成來說，有望實現新人王的逆轉。MLB.com介紹道：“道奇隊對金慧成的使用策略非常成功。自5月4日以後登陸大聯盟的球員中，他的打擊率排名第二，不僅能看到他擔任二壘手和中堅手，還能看到他擔任遊擊手的守備。他跑壘速度極快，曾6次盜壘成功且無壹失手。”在道奇隊以4比3戰勝聖地亞哥教士隊的當天主場比賽中，金慧成也擊出了奠定逆轉基礎的二壘安打（賽季第4支）。以第8棒、中堅手身份首發出場的金慧成，在第五局下半雙方1比1平局、壹人出局壹壘有跑者的情況下，面對對方右投先發投手斯蒂芬•科萊克（28歲），打出壹記落地彈跳後飛入右側觀眾席的球。若非被判定為二壘安打，當時身處壹壘的托米•埃德曼（30歲）本可輕松跑回本壘得分。金慧成隨後在下壹棒打者多爾頓•拉什（24歲）擊出右外野前安打時跑回本壘，為球隊取得3比1的領先。金慧成在第七局壹人出局、壹二壘有跑者的進攻機會時，因對方教練團派出左投投手萬迪•佩拉爾塔登板投球，而被右打代打恩裏克•埃爾南德斯替換下場。當天的比賽之後，金慧成的賽季打擊率升至0.386（70打數27安打）。“風之孫”李政厚（27歲•舊金山巨人隊）當天在對陣克利夫蘭守護者隊的比賽中以第6棒身份出場，取得4打數、無安打的數據。此前5場比賽打擊率僅為0.150（20打數3安打）的李政厚，本賽季首次擔任第6棒打者，但仍無法貢獻安打，表現略顯沈默。其所在球隊也以2比4落敗。趙英宇記者 jero@donga.com