Onnuri教會YouTube禮拜直播中突現朝鮮國旗 疑遭黑客攻擊

基督（新）教代表性大型教會之壹的Onnuri教會（主任牧師李在勛）通過YouTube直播的清晨禮拜節目中，突然出現朝鮮國旗畫面約20秒。正在調查事故原因的教會表示，極有可能是外部黑客所為。據Onnuri教會等方面消息，18日上午5時許在首爾龍山區Onnuri教會由朴鐘吉牧師主持的YouTube直播禮拜開始約20分鐘後，畫面突然出現朝鮮國旗。伴隨疑似《朝鮮民主主義人民共和國國歌》的演奏曲，異常畫面持續約22秒後恢復正常。教會在事發後發布緊急公告稱：“6月18日西冰庫清晨禮拜YouTube直播期間，發生黑客攻擊導致意外畫面播出事件”，“目前正緊急調查事故原因，將在最短時間內查明情況並采取措施。”當前Onnuri教會官網發布的該時段視頻僅保留國旗出現前的畫面。據悉，教會已采取後續措施：修改YouTube管理員賬戶密碼，強化雙重驗證（OTP）流程並重新檢查設置。同時正分析事發時段播出設備所使用的網絡協議（IP）訪問記錄。教會方推測此次事故並非單純視頻源問題或設備故障，更傾向於認為教會網絡或YouTube管理員賬戶遭黑客入侵。教會相關人士表示：“具體原因需待調查結束，但現階段判斷外部黑客攻擊可能性較高。”教會計劃在調查完成後，若有必要將向偵查機關或YouTube總部請求協助。李鎭求 sys1201@donga.com