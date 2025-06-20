李秉憲稱十歲兒子曾問“爸爸為什麽是壞人”

“有壹天，兒子帶著悲傷的表情問我：‘爸爸為什麽是那麽壞的人？為什麽殺了那麽多人？’”。演員李秉憲（55歲）於17日（當地時間）做客美國全國廣播公司（NBC）知名脫口秀節目《吉米•法倫今夜秀》，講述了壹段與10歲兒子之間的趣事。他透露，兒子曾因他在奈飛（Netflix）劇集《魷魚遊戲》中飾演的反派角色“FrontMan”而產生了誤解。他表示，這可能是兒子聽學校同學說起《魷魚遊戲》的內容所致，雖然兒子並未看過該劇。李秉憲解釋道：“我告訴他‘我是演員’，但他似乎並未完全理解。”李秉憲此次為宣傳將於本月27日全球同步上線的《魷魚遊戲》第三季而參加該節目。他操著流利的英語，與主持人吉米•法倫談笑風生。回憶起最初接觸劇本時的感受，李秉憲說：“當時覺得這是壹個結構非常獨特且引人入勝的故事，但同時也認為它太過實驗性了。”他表示：“我曾以為它要麽會取得巨大成功，要麽會成為徹底的失敗之作。”他接著說：“盡管我已演戲超過30年，也參演過好萊塢大片，但《魷魚遊戲》是壹部由韓國導演執導、韓國演員出演、使用韓語講述的韓國故事。最初為宣傳該劇前往洛杉磯和紐約時，粉絲們（歡呼）的反應讓我感到震驚。”除了兒子的誤解，李秉憲還提到：“（關於FrontMan的真實身份）我連家人都沒有告訴，後來母親知道後還生了氣。”節目主持人設置了“O”和“X”按鈕，就第三季內容向李秉憲提問。當被問及“未來是否有可能看到以FrontMan為主角的衍生劇”時，李秉憲按下了“O”按鈕。他回答：“雖然不能確定，但有這個可能性。誰知道今後會發生什麽呢。”李浩載記者 hoho@donga.com