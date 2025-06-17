販毒團夥將毒品藏於果幹袋走私入境 公園“埋地”分銷終落網

將毒品藏匿於幹果袋中走私入境，並企圖通過所謂“埋地”手段進行分銷的犯罪團夥已被移交檢方。首爾江南警察署16日宣布，該署以違反《毒品類管理法》（持有、藏匿）的嫌疑，於本月5日將國內總負責人、壹名30多歲男性和壹名40多歲男性逮捕並移送檢方。另有4名20多歲的男性中間銷售負責人落網，其中3人被拘留移送，1人未拘留移送。該團夥涉嫌自今年3月至上月底，將毒品裝入幹芒果袋中，通過航空快遞從越南接收，並在國內分銷。經調查，兩名總負責人將如此接收的毒品分裝成每份100至200克，埋藏在首都圈壹帶公園的路燈或樹下。隨後，中間銷售負責人挖出埋藏的毒品，再次分裝後進行銷售。經調查，這種所謂“埋地”手段是比在特定地點放置毒品、由購買者自行取走的“拋擲”手段更為進階的方式。“拋擲”法通常用於少量毒品銷售的最終環節，而“埋地”法則主要用於中間流通環節。使用“埋地”手段而被抓獲的案例並非首次。此前，去年6月，首爾警察廳毒品犯罪調查隊曾破獲壹個分銷17.6公斤冰毒（甲基苯丙胺）的46人犯罪團夥，其作案手法也是“埋地”。據稱，中間流通負責人將冰毒分裝成每份100克後埋入野山，再傳遞給下遊的流通負責人。此前，江南警察署於今年3月接到“社交媒體平臺‘電報’（Telegram）上正在流通毒品”的舉報，隨即展開調查。隨後，警方通過“電報”用戶ID追蹤使用者，並對疑為交易地點的首都圈壹帶30多處公園進行了搜查。在首爾江南區等地的3處公園，警方發現並扣押了300克冰毒和900克氯胺酮（K粉）。警方在逮捕該毒品犯罪團夥成員的過程中，還扣押了他們持有的160片搖頭丸（MDMA）。警方正通過進壹步調查，追蹤參與供應的海外總負責人等其他共犯。千鐘炫記者 punch@donga.com