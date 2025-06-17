英國國防情報局：“烏克蘭戰爭中有6000名朝鮮軍人死傷……死因是徒步衝鋒”

英國國防情報局15日推算，派往俄羅斯的朝鮮軍死傷人數很有可能超過6000人。英國國防部當天在X上發佈的報告中表示：“在俄羅斯庫爾斯克州針對烏克蘭軍隊展開戰鬥作戰的朝鮮軍死傷者很有可能超過6000人，這超過了部署在庫爾斯克的約1.1萬名朝鮮兵力的一半。”韓國聯合參謀本部3月曾表示，去年向俄羅斯派遣的約1.1萬名朝鮮軍人中，約有4000人死亡或受傷，朝鮮今年1至2月又增派了3000多人。對於朝鮮軍人遭受巨大損失的原因，英國國防情報局解釋說：“幾乎可以肯定，主要原因是非常消耗性的大規模徒步突擊。”英國國防情報局在某一事件屬實的概率爲80%-90%時正式使用“可能性非常高”，在95%-100%時使用“幾乎確定”的表述。報告還對俄羅斯國家安全委員會祕書紹伊古6月4日對朝鮮的訪問進行了評估。紹伊古3月訪問平壤，轉交了俄羅斯總統普京的親筆信，本月4日再次會見朝 鮮國務委員長金正恩，討論了庫爾斯克地區的重建前景和兩國間的戰略合作方案等。英國國防情報局推測說：“他很有可能就朝鮮對俄羅斯非法入侵烏克蘭的支持問題起到了核心交涉負責人的作用。”此外，英國國防情報局還說：“到目前爲止，朝鮮的行動僅限於庫爾斯克。爲了支援俄羅斯軍隊，向國際上認爲是烏克蘭領土的地區派兵的所有決定，幾乎肯定都需要普京總統和金正恩的批准。”烏克蘭去年8月在西南邊境庫爾斯克發動地面戰，俄羅斯在朝鮮軍隊的幫助下，爲奪回該地區展開了作戰。俄羅斯繼4月正式承認朝鮮派兵後，上月又主張“徹底解放了庫爾斯克”。洪禎秀 hong@donga.com