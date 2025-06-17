國政企劃委員會成立……去除過剩和不切實際的公約，制定5年計劃



提出李在明政府5年藍圖的國政企劃委員會16日正式成立。它肩負着制訂沒有經過總統職務交接委員會就開始任期的新政府國政方向和目標的重任。與文在寅政府時期起到類似作用的國政企劃諮詢委員會相比，人員從34人大幅增加到了55人，組織名稱中刪除了“諮詢”一詞。這意味着要以強大的執行力爲基礎，快速制定國政發展藍圖。



國政企劃委員會設定的基本方向是，果斷地分散、重新部署過度集中的功能和權限，爲躍升爲人工智能三大強國並應對氣候危機，重新設計政府結構。李在明總統表示，將通過專班提出包括分散企劃財政部職能、分離檢察機關的調查和起訴權、新設氣候能源部等在內的政府組織調整構想。



國政企劃委員會將在今後60天裏選出李在明在候選人時期承諾的247個具體課題，確定百大國政課題。在此過程中，要徹底分析財源籌措方案和副作用，消除公約泡沫。據推算，如果要履行全部競選公約，五年間需要210萬億韓元，但是因爲日益惡化的財政條件，不可能全部履行。尹錫悅政府沒有順利進行的政府組織調整也有必要根據時代變化推進，但與其過分擴大調整幅度，不如以“小而有效的政府”爲目標。



應該把上屆政府接任委員會的失敗事例當作反面教材，整頓國政企劃委員會的內部綱紀。過去接任委員會在初期因爲要取得成果的慾望和急躁而引起爭議的情況很多。接任委員會還以公務員爲對象，表現出高壓行爲或拒絕業務報告等，以“佔領軍”一樣自居。也有內部矛盾或出臺不成熟的政策後助長國政混亂的情況。



李在明就任以後開始着手實用、團結的步伐。就任第一天啓動“緊急經濟檢查專班”，會見五大集團總裁及經濟六團體負責人等，將焦點放在經濟復甦上。根據總統的國政方向，國政企劃委也應該把重點放在實用上。不要執着於可能矛盾較大的政策，必要時也要有果斷撤回公約的勇氣。爲了擺脫低增長，應該致力於結構改革等展望未來的大藍圖。

