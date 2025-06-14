李在明和經濟界對“國難時期”有同感……以“規制合理化”打開突破口



李在明總統昨天與五大集團總裁、經濟六團體負責人進行了就任後的首次會面。李在明表示：“經濟的核心就是企業。政府最重要的事情是積極支持和協助企業家爲經濟增長和發展做出貢獻、做好事業。”他還表示：“尤其要致力於規制合理化問題。將果斷地整理只圖行政便利的、不必要的規制。”對於源自美國的關稅戰爭，他表示：“將通過實用、靈活的貿易政策全力應對危機。”



李在明在沒有交接委員會的情況下就任總統，9天后與經濟界人士見面，從側面證明了圍繞韓國的國內外經濟環境不容小覷。之前沒有交接委員會的文在寅前總統在就任一個半月後才首次與經濟界見面。如果在7月8日爲第一次時限的韓美貿易談判中，不能將美國徵收的25%的汽車及零部件關稅、50%的鋼鐵和鋁關稅等調整到合理的水平，就任第一年就很難擺脫低於1%的低增長。昨天以色列空襲伊朗核設施，增加了中東地區緊張局勢這一新的危機因素。



大企業總裁們與李在明共享了對經濟現實的危機意識，同時強調了“民官互助”的必要性。三星電子會長李在鎔表示：“這是像線團一樣錯綜複雜的危機，也是僅次於國際貨幣基金組織事態的國難時期。必須準備二三十年後下一代的口糧。”SK集團會長兼大韓商工會議所會長崔泰源表示：“因爲美國一會說徵收關稅、一會兒說不收關稅，無法決定什麼的不安時間正在流逝。請持續傾聽企業的聲音。”



全球貿易版圖重新形成的當前局勢，是韓國進入發達國家後首次經歷的最大考驗。各國政府正在權衡本國企業的得失，改變對外政策，取消本國限制規定。即將召開的七國集團（G7）峯會的主要關注焦點也是本國企業的損失最小化。投資規模大、成功率低的人工智能等未來尖端產業已成爲個別企業無法承受的政府領域。正因如此，標榜“實用市場經濟”的李在明應在5年間與經濟界進行更緊密的溝通，發揮因限制而受阻的“增長板”的“增長解決師”作用。

