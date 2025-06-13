特朗普寫信，李在明關廣播……美韓對朝政策應從協調做起



美國白宮發言人11日表示：“特朗普總統對與（朝鮮國務委員長）金正恩交換書信持開放態度。希望再次看到第一個任期在新加坡取得的進展。”這是針對“NK新聞”關於朝鮮駐紐約外交官拒絕接受特朗普總統寫給朝鮮國務委員會金正恩的親筆信的報道作出的迴應。此外，韓國政府根據李明博總統的指示，全面中斷了對朝鮮的擴音廣播，朝鮮也中斷了對韓噪音廣播。



特朗普的親筆信早已是熟悉和預料之中的事情。特朗普在第一個任期內已經與金正恩交換了數十封“情書”。他在第二個任期以來多次稱朝鮮爲“核國家（nuclear power）”，4月初還表示，“（已經）有溝通。也許在某個時候，我們會做些什麼。”對於特朗普而言，他與金正恩的對話一直被認爲是口袋裏隨時可以掏出來的籌碼。但朝鮮拒絕了接收他的親筆信。



朝鮮方面的反應也在一定程度上是預料之中的事情。金正恩與特朗普見過三次面，但一無所獲。現在，朝鮮的核和導彈能力已經達到7年前無法比擬的高度，國際社會的對朝鮮制裁網也已崩潰，再加上向俄羅斯派兵，朝鮮獲得了巨大利益。朝鮮在闡明對美“最強硬應對”的情況下，擺出瞭如果不能從美國得到什麼切實利益就拒絕溝通的姿態。



朝鮮響應韓國新政府懷柔措施的可能性更小。韓國政權更迭後，新政府事實上禁止民間團體向朝鮮散發傳單，還先發制人中斷了對朝心理戰廣播。但是，自將南北（韓朝）規定爲“敵對兩國”關係以來，朝鮮一直採取高強度對南斷絕措施，因此朝鮮很有可能不會答應任何轉變立場的提議。韓國曾經需要韓國作爲與美國對話的墊腳石，但現在連這個都不需要了。



在這種情況下，韓美兩國在沒有協調的情況下，分別向朝鮮招手致意。特朗普稱“和金正恩相處融洽是一筆巨大的財富”，李在明則表示“再貴的和平也比戰爭好”，展開競爭式追求，這隻能使金正恩氣焰高漲。6個月的外交空白期已經結束，要儘快調整韓美對朝政策。美國與朝鮮進行直接交易簽訂只清除洲際彈道導彈的“小型交易”，而韓國被排除在外，這種慘案萬萬不可發生。

