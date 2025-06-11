朴天休表示：“飽含真心的講述，願能撫慰人心”

朴天休作家（42歲）表示：“我從未以獲獎為目標。創作音樂劇，對作家而言，是花費漫長時光獨自在紙上構建世界的孤獨工作。”10日，憑借在大學路首演的純原創音樂劇《也許美好結局》（Maybe Happy Ending）榮獲美國戲劇界奧斯卡之稱的“托尼獎”（Tony Awards）的朴天休，在其社交媒體上發表長文，傳達了獲獎感言。朴天休作家與其好友、作詞家威爾•亞倫森共同獲得了最佳劇本獎和最佳詞曲創作獎，並創下了韓國國籍者首次獲得托尼獎的紀錄。朴天休作家也借此獲獎契機，回顧了自己作為音樂劇作家的過往生涯。他寫道：“每當結束壹項艱巨的工作後，如同等待行星連珠般罕見的機會壹樣，又將經歷壹段極其漫長的制作過程。”“支撐我度過那漫長時光的，並非‘未來可能獲得的’獎項之類的東西。僅僅是想要創作這個故事和音樂的沖動，以及渴望將其呈現在舞臺上的意誌。如果追求的是更快、更容易帶來成功的東西，那這份工作顯然並不合適。”他亦未忘記對制作團隊和粉絲表達感謝。朴天休作家表示：“除了我和亞倫森，此次能夠盡情享受包括托尼獎在內的‘頒獎季’，全賴許多為演出工作已久的人們。看到他們如同自己獲獎般欣喜、甚至更為自豪的樣子，我感受到內心平靜而深沈地充盈起來。”他也稍稍流露出對獲獎後外界眼光可能改變的擔憂。他說：“頒獎典禮後收到了無數信息，既感到驚訝也感到惶恐。會想‘（大家的）期待值會變得大得多，該怎麽辦呢？’”，但他也表示“我會壹如既往地做下去。當有想講述的故事時，我會不刻意修飾，竭盡真心，壹筆壹畫地寫出來。”他接著補充道：“唯願這個故事能引起某些人的共鳴，並成為壹份慰藉。”《也許美好結局》在美國紐約無線電城音樂廳舉行的第78屆托尼獎頒獎典禮上，壹舉斬獲最佳音樂劇、最佳導演、最佳劇本、最佳詞曲創作、最佳音樂劇男主角、最佳舞美設計等6個獎項。該劇預計將於今年10月在韓國開啟第六季的演出。金基潤記者 pep@donga.com