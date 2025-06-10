韓國時尚平臺借“第四輪韓流”東風 積極開拓日本MZ世代市場

隨著日本國內韓國時尚（K-Fashion）熱潮高漲，韓國時尚流通及平臺企業正積極展開本土化攻略。分析認為，在“第四輪韓流熱潮”中擴散開來的韓國文化內容（K-Content）影響力已延伸至時尚領域，以日本MZ世代為中心，對韓國時尚的關註度顯著提升。韓國企業主要選擇能夠分散風險、實現品牌共同成長的“雙贏模式”進行布局。其戰略是為本土基礎設施或品牌認知度不足的新銳設計師品牌提供當地百貨商場快閃店（Pop-up Store）及整體流通等基礎設施支持，並借此同步擴大平臺的海外影響力。盡管韓國新銳設計師知名度不足，但在日本能引發關註實乃韓流之功。以日本MZ世代為中心的韓流熱潮興起，帶動了對韓國時尚的關註度。時尚平臺Musinsa於2021年在日本設立海外法人“Musinsa Japan”。此後，通過運營日本百貨商場快閃店以及與網紅合作，協助韓國女裝品牌“Mardi Mercredi”進軍日本市場。去年，Musinsa與設計師品牌“Matin Kim”簽訂日本總經銷合同，並於今年4月在東京澀谷開設門店。該店開業僅兩周銷售額便突破6億韓元，近期更與運營日本最大線上時尚平臺“ZOZOTOWN”的ZOZO建立了官方合作夥伴關系。百貨商場與免稅店行業也以類似方式進軍日本時尚市場。現代百貨商場去年3月推出海外拓展專用平臺“The Hyundai Global”後，同年5月起在東京Parco澀谷店舉行為期兩個月的韓國設計師品牌快閃活動，創下30億韓元的銷售額。今年4月起，其又在大阪等三處門店銷售21個韓國時尚品牌的產品。新世界百貨商場則通過海外拓展支援平臺“HYPER GROUND”，專註於將韓國新銳設計師品牌引入日本主要百貨商場。去年在大阪阪急百貨店、今年在東京伊勢丹新宿店開設快閃店，測試當地市場反應。樂天免稅店於2016年開設日本東京銀座店，並於去年10月翻新後重新開業，通過推介韓國設計師品牌“GLOWNY”、“GROVE”等，增加與日本消費者的接觸點。淑明女子大學經營學部教授徐容九（音）表示：“接觸過韓國文化內容的日本年輕壹代，自然地接觸到韓國時尚並產生興趣，使其受到歡迎。”“通過快閃店或測試營銷增加與消費者的接觸點再行拓展的策略也正在奏效。”過去，韓國時尚在日本主要被視為“東大門品牌”，但近期隨著韓國文化內容受到矚目，韓國時尚的地位也隨之提升，這也是其受歡迎的因素之壹。時尚業界相關人士指出：“過去韓國服裝因‘性價比’（價格合理品質不錯）受到關註，但最近隨著對韓國本土設計師品牌的興趣增加，正獲得‘時尚前衛且精致’的評價。”金多研記者 damong@donga.com