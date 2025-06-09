李在明將在就任11天后出席七國集團峯會，首次登上多邊外交舞臺

李在明總統應主席國加拿大的邀請，將以觀察員身份出席15日至17日在加拿大阿爾伯塔省舉行的七國集團（G7）峯會。據悉，李在明在此次訪問中將推進韓美日首腦會談等。總統就任11天后出訪海外，創歷屆總統最快的記錄。總統室發言人姜由楨7日在新聞發佈會上表示：“李在明總統決定應邀出席七國集團峯會。”據悉，七國集團輪值主席國加拿大在6月3日總統選舉結束的上週末正式向韓國發送了邀請函。這將是自去年11月在祕魯舉行的亞太經合組織領導人會議上時任總統尹錫悅和拜登會面後，韓美兩國元首時隔7個月再次直接見面。李在明是否會與美國總統特朗普另行舉行簡單會晤等首次單獨會晤，也備受關注。李在明和特朗普6日在通話中表示：“爲了韓美同盟的發展進行更深入的協商，決定在近期內的多邊會議或雙邊訪問爲契機，儘早見面。”如果韓美或韓美日首腦會談得以舉行，在磋商韓美關稅的同時，還將討論爲應對朝鮮、中國和俄羅斯的三國合作問題。姜由楨7日表示：“兩位總統決定努力盡快就韓美關稅協議達成兩國滿意的協議。”不過，據悉，總統辦公室傾向於不參加本月24日舉行的北約峯會。北約自2022年開始討論中國威脅以來，每年都邀請韓國等所謂印太夥伴四國參加峯會。朴勳相記者、申圭鎮記者 tigermask@donga.com、newjin@donga.com