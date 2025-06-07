李在明總統任命總統室經濟領域人選 著重強調經濟增長

李在明總統於6日任命前企劃財政部第壹次官金容範為總統室政策室長。原經濟首席秘書職位更名為經濟增長首席秘書官，任命漢陽大學教授河峻京擔任此職；任命西江大學教授文鎮英為社會首席秘書官。繼國務總理和秘書室長之後，此次是第二批人事任命，總統室率先公布經濟領域人選，意在強調以經濟增長為重心的國政運營基調。總統秘書室長姜勛植當天公布人事任命時表示：“我們優先考慮了專業性以及能否立即取得工作成果”，“李在明總統囑咐道，要抱著與經濟不景氣背水壹戰的決心，在困難情況下全力以赴，拿出能讓國民切身感受到的成果。”新任政策室長金容範曾在文在寅政府擔任企劃財政部第壹次官，並曾任世界銀行高級經濟學家。姜勛植秘書室長表示：“（金容範）對經濟政策整體具有高度的理解力和國際視野”，“特別是擁有在新冠疫情時期負責危機應對的經驗。”新任經濟增長首席秘書官河峻京教授，被認為是李在明總統自京畿道知事時期起便擔任其經濟顧問的核心智囊。新任社會首席秘書官文鎮英曾擔任京畿道工作基金會代表理事等職，參與設計了李在明總統的福祉政策。被任命為新設財政企劃助理官的中央大學教授柳德賢，是出身於韓國租稅研究院的財政專家。此舉被解讀為，鑒於李在明總統壹直強調為恢復經濟而擴大財政支出的基調，總統室意在直接監督為實現公約所需的財政、預算領域。姜勛植秘書室長表示：“計劃新設首席秘書官級別的財政企劃助理官，負責執行國政課題的財政戰略，以使總統的國政哲學在現場得到完整落實。”這被解讀為總統室意欲親自掌管預算、財政。總統室組織改組方案也同時公布。在民政首席秘書室下新設負責司法、檢察改革等業務的司法制度秘書官。此外，將國家狀況室擴編改組為國政運營控制塔，並將國家危機管理中心從原國家安保室第二次官所屬移交為國家安保室長直屬。同時，將原有的市民社會首席秘書室擴編為溝通整合首席秘書室，並設立青年擔當官。恢復在尹錫悅政府中消失的女性家庭秘書官職位，更名為性別平等家庭秘書官，並恢復國政記錄秘書官職位。姜勛植秘書室長還表示，將設立負責總統室的青瓦臺遷址業務的臨時機構——管理秘書官。尹多彬記者 empty@donga.com