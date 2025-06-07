韓國足球成功實現連續第11次晉級世界杯決賽圈，成為全球第6個、亞洲首個達成此成就的國家。由主教練洪明甫（56歲）率領的韓國國家男子足球隊，於6日在伊拉克巴士拉舉行的2026年北中美（美國、加拿大、墨西哥）世界杯亞洲區預選賽第三階段B組第9輪客場比賽中，以2-0戰勝伊拉克隊。以19分（5勝4平）保持小組頭名的韓國隊，無論10日主場對陣科威特的最後第10輪比賽結果如何，均已確保小組前兩名，從而獲得了決賽圈入場券。第三階段預選賽分為三個小組，每組六隊，采用主客場雙循環賽制，每隊進行十場比賽，各小組前兩名直接晉級決賽圈。憑借本場勝利，韓國隊自1986年墨西哥世界杯後，將連續第11次踏上世界杯決賽圈舞臺。這是“足球鼻祖”英格蘭和“藝術足球”法國都未能達成的偉大紀錄。在韓國之前，世界杯奪冠次數最多（5次）的巴西（22次•歷屆全勤）、德國（18次）、阿根廷、意大利（以上均為14次）、西班牙（12次）等隊實現了連續11次或以上晉級世界杯決賽圈。國際足球聯合會（FIFA）主席詹尼•因凡蒂諾當天在其照片墻上介紹道：“韓國是歐洲和南美以外首個實現連續11次晉級世界杯決賽圈的國家，取得了令人印象深刻的成就。”韓國累計晉級世界杯決賽圈的次數，包括1954年瑞士世界杯在內，達到12次。時隔35年再次在伊拉克進行客場比賽的韓國隊，在上半場第26分鐘因對方前鋒阿裏•阿爾•哈馬迪（斯托克城）犯規被罰下場後，在多打壹人的優勢下展開比賽。盡管王牌球員孫興慜（33歲•托特納姆熱刺）因腳傷未進入大名單，但下半場替補登場的韓國足球職業聯賽球員們引領了勝利。時隔三年重返國家隊比賽的中場球員金鎮圭（28歲•全北現代）在下半場第18分鐘接李剛仁（24歲•巴黎聖日耳曼）傳球打入首開紀錄的壹球。下半場第37分鐘，吳賢揆（24歲•亨克）用右腳推射進全進佑（26歲•全北現代）的傳中球，為勝利鎖定勝局。在韓國足球K1聯賽中領跑射手榜（11球）的全進佑，在其國家隊首秀中貢獻了助攻。吳賢揆和全進佑如同昔日壹同效力水原三星藍翼時那樣，共同做出“擦鞋慶祝動作”，盡情享受喜悅。截至本場，韓國隊在第三階段預選賽打入的16個進球中，有6球由替補登場球員攻入。在第三階段預選賽7場比賽中僅替補出場的吳賢揆貢獻3球，成為閃耀的“超級奇兵”。在第三階段預選賽中貢獻1球2助攻的裴峻浩（22歲•斯托克城）等年輕球員也出色地扮演了活力源泉的角色，國家隊因此擁有了深厚的球員儲備。然而，面對弱旅巴勒斯坦隊兩度戰平所表現出的起伏不定的競技狀態，以及9場比賽失7球的松散防守，仍是球隊需要解決的課題。立誌率隊首次在客場世界杯中挑戰八強及以上成績的洪明甫主教練表示：“從現在起，我們將集中壹切精力為世界杯決賽圈做準備。”對於曾在2014年首次執教國家隊征戰巴西世界杯時以1平2負小組出局而遭受猛烈批評的洪明甫主教練而言，明年的決賽圈是恢復名譽的機會。洪主教練去年7月時隔十年重掌國家隊帥印時，因選拔過程不公的爭議浮出水面，也曾遭到球迷的噓聲。在第三階段預選賽中雖壹度因對手密集防守而陷入苦戰，但他憑借獨特的用兵策略和積極啟用新秀，最終成功晉級決賽圈。在巴西世界杯時作為隊內最年輕球員、經歷十六強晉級夢碎後流下熱淚的孫興慜，正在準備其可能成為“最後壹舞”的第四屆世界杯。明年世界杯舉行時將年滿34歲的隊長孫興慜，美加墨世界杯極有可能是其最後壹屆世界杯。孫興慜在第三階段預選賽9場比賽中，以6個攻擊點（3球3助攻）位列韓國球員之首，展現了依舊出色的競技狀態。若孫興慜出戰美加墨世界杯並再進壹球，將成為韓國球員世界杯歷史總進球數最多的球員。孫興慜目前與已退役的朴智星、安貞煥均打入3球。於6日回國的國家隊，將於10日在首爾世界杯體育場與科威特進行第10輪比賽，結束第三階段預選賽征程。9月，球隊將在主辦國之壹的美國，依次與美國隊、墨西哥隊進行熱身賽。世界杯決賽圈分組抽簽儀式將於12月舉行。鄭允喆 trigger@donga.com