韓國銀行稱“韓國私人債務水平堪比日本經濟泡沫崩潰前夕”



韓國銀行診斷指出，韓國家庭和企業等私人債務水平，已與1990年代日本經濟泡沫崩潰前夕的水平相似。正因如此，盡管經歷了全球金融危機等沖擊，卻未能通過結構性改革進行“債務瘦身”，資金持續湧向房地產領域。韓國不僅私人債務過度膨脹，其高昂的房地產價格、急劇的低生育率和老齡化、產業競爭力減弱等跡象，也與泡沫經濟破裂時的日本如出壹轍，引發人們對其可能步日本“失去的30年”後塵的深切擔憂。



根據韓國銀行的報告，韓國私人債務占國內生產總值（GDP）的比重在2023年達到207.4%，已接近日本房地產泡沫達到頂峰的1994年水平（214.2%）。特別是，在私人債務中，家庭債務所占比重高達45%，遠高於泡沫破裂前夕的日本（32%）。對房地產行業的貸款集中度，韓國也達到日本泡沫經濟時期的3倍水平。這意味著，家庭承擔了私人債務約壹半的負擔，且資金嚴重湧向生產率較低的建築和房地產行業，如果不能妥善管理債務風險，韓國可能面臨比日本更嚴峻的局面。



進入1990年代，日本雖逐步將部分制造業讓予韓國等新興國家，卻因以房地產價格暴跌為代表的泡沫破裂、隨之而來的消費萎縮以及超高齡化等問題同時襲來，從而陷入了長期低增長局面。此前的經濟繁榮期，“房地產不敗神話”蔓延，導致資金過度流入房地產而非制造業，由此積累的債務在泡沫破裂後集中惡化，引發了銀行和企業的連鎖倒閉。這正是日本經濟在1970年代之前年均增長率超過7%，卻急轉直下，陷入30年近乎零增長困境的背景。



國內外機構長期警告，集中於房地產的資產結構及激增的家庭債務正在削弱韓國經濟的增長潛力，但情況未見改觀。與房地產相關的私人債務在去年年底達到1932萬億韓元，過去十年間每年激增超過100萬億韓元。作為1970、80年代世界第二大經濟體的日本，尚且有熬過“失去的30年”的體力基礎，但對於家庭和企業消費及投資余力幾近耗盡的韓國而言，若無法掙脫“債務陷阱”，則難以期待可持續增長。新政府必須像應對美國引發的“關稅炸彈”壹樣，正面應對房地產引發的“家庭債務炸彈”。

