韓國啓動內亂、金建希、蔡上等兵三大特檢，僅檢察官就達120人

內亂特檢法、金建希特檢法、蔡上等兵特檢法等三大特檢法5日在共同民主黨的主導下在國會全體會議上獲得通過。以結束內亂爲最優先課題的李在明總統以接近過半的得票率當選後，共同民主黨立即通過立法打響了“內亂審判”的速度戰。國會在當天下午的全體會議上處理了內亂特檢法、金建希特檢法、蔡上等兵特檢法以及檢察官懲戒法。三大特檢法分別以194人贊成、3人反對、1人棄權的結果表決通過。國民力量黨決定反對這些法案，因此大多數議員沒有參加表決就退了場。內亂特檢法的內容包括調查與前總統尹錫悅去年12月3日宣佈緊急戒嚴相關的內亂以及吸引外匯行爲等11項犯罪嫌疑。當初提議的議案中，調查人員爲4名特檢助理和40名派遣檢察官，但當天通過的修改案增加到6名特檢助理和60名派遣檢察官。特檢候選人由共同民主黨推薦一人，非交涉團體中議席數最多的祖國革新黨推薦一人。金建希特檢法的調查對象是與尹錫悅夫人金建希所涉的德意志汽車和三富土建股價造假、收受名牌包、介入國政及人事等嫌疑。蔡上等兵特檢法把對海軍陸戰隊隊員殉職事件調查的外部施壓及隱瞞疑惑全部定爲調查對象。金建希特檢法和蔡上等兵特檢法的派遣檢察官規模分別爲40人和20人。如果加上內亂特檢法，投入三大特檢法的派遣檢察官數最多可達120名，因此有評價稱，將設立地方檢察廳規模的特檢。共同民主黨曾在前總統尹錫悅任內多次試圖啓動三大特檢，但每次都因總統和代行總統職權行使再議要求權（否決權）而告吹。金建希特檢法和蔡上等兵特檢法分別在國會通過四次和三次，都因行使否決權而被廢除，內亂特檢法也被行使過兩次否決權。預計李在明將在這些法案被移送後立即頒佈。國民力量黨對內亂特檢法和金建希特檢法調查對象中包括“調查過程中發現的相關事件”表示抗議。因爲他們擔心，調查的刀刃會會指向國民力量黨議員們。權五赫記者、李相憲記者 hyuk@donga.com、dapaper@donga.com