中國限制稀土等關鍵礦物出口引發連鎖反應 全球汽車制造商面臨停產危機

《路透社》3日報道稱，中國為應對美國關稅戰而限制稀土等關鍵礦物出口，導致全球汽車制造商面臨生產中斷危機。《紐約時報》分析指出：“中美關稅戰正轉向更具殺傷力的供應鏈管控領域，中美貿易戰已進入全新階段。”據路透社消息，中國自今年4月起實施稀土出口政府許可制度。相關許可申請需提交數百頁材料，且審批結果缺乏透明度，導致稀土出口量銳減至原有水平的壹半。受此影響，汽車、航空航天、半導體及軍工產業的全球制造商正遭遇嚴峻供應鏈危機。專家特別指出，“稀土磁鐵”短缺問題尤為突出。從車輛雨刷電機到制動系統ABS傳感器，幾乎所有核心零部件均需使用稀土磁鐵。路透社援引業內消息稱：“相關礦物短缺可能導致汽車工廠在數周內停擺，豐田、大眾、現代汽車等主要制造商已表達緊急關切。”美國汽車企業通用汽車公司上月被曝向特朗普政府遞交密函訴苦。汽車創新聯盟發表聲明強調：“稀土礦物直接關聯自動變速器、發電機、各類電機傳感器、安全帶、揚聲器及照明設備等核心汽車部件，缺乏這些關鍵零部件，美國汽車工廠停產只是時間問題。”路透社分析認為，中國此舉旨在強化在關鍵礦物產業的主導地位，進而在對美貿易戰中施加影響力。報道稱：“除美國外，日本、歐洲各國政府已紛紛要求與中國舉行緊急會談。”白宮發言人卡羅琳•萊維特當日證實：“特朗普總統與習近平主席預計本周通話，稀土出口禁令將成為核心議題。”林雨宣 imsun@donga.com