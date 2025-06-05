李在明總統：“要成爲實用的市場主義政府”

李在明總統4日表示：“李在明政府將成爲實用的市場主義政府。不是控制和管理的政府，而是支持和鼓勵的政府。”他強調總統選舉過程中提出的“增長”和“經濟復甦”口號，並把重點放在挽救經濟上。李在明當天在國會宣誓就任總統後通過“對國民講話”表示：“朴正熙政策和金大中政策都需要，如果有用，將不予區分地使用。”他表示：“創造新的增長動力、共享增長機會和結果的公平增長，將打開更好的世界大門。”他還表示：“將從恢復民生和挽救經濟開始。將以與蕭條一戰的思想準備，立即啓動緊急經濟應對專班。”李在明就任總統後的第一個課題就是編制補充預算。他表示：“最快今天晚上，不僅是相關部門的所有負責人，連實務人員也會齊聚一堂，最大限度地完成可以馬上完成的行政和程序。”李在明當天來到總統室吹風室，親自宣佈了新政府首次人事安排。國務總理候選人是其親信幕僚、共同民主黨四選議員金民錫，國家情報院院長候選人是前統一部長李鐘奭。他強調了金民錫是發揮國會和黨之間橋樑作用、李鐘奭是尋找僵硬的韓朝關係突破口的合適人選。李在明提名共同民主黨三選議員姜勳植爲首任總統祕書室長。姜勳植既是“50多歲的戰略家”，又是派系色彩較淺的忠清道出身的團結型人選。這也是首次由“70後”擔任總統祕書室長。曾任外交部韓半島和平交涉本部長的共同民主黨議員（比例代表初選）魏聖洛被任命爲安保室長。警衛處長由前陸軍大將黃仁權擔任，發言人由從此次總統選舉競選團隊起擔任發言人的共同民主黨議員（比例代表初選）姜有楨擔任。李在明解釋說：“首先考慮的是忠於國民、相關領域的專業性和能力以及對國政哲學的理解度。”李在明的任期始於中央選舉管理委員會確定當選人的當天上午6點21分。選管委表示，開票結果顯示，李在明在選舉中獲得1728.7513萬票。這超過了第20屆總統選舉時尹錫悅獲得的1639.4815萬票，是歷屆總統選舉中得票最多的一次。李在明的得票率爲49.42%，國民力量黨總統候選人金文洙得票率爲41.15%，改革新黨總統候選人李俊錫得票率爲8.34%。尹多彬記者 empty@donga.com