李在明決心要成爲“所有人的總統”……要銘記“未能過半”中絕妙的民心



李在明總統就任第一天的4日提出了團結、實用、妥協的國政大方向。李在明在國會朗讀的就職演說中表示：“就像總統（大統領）的另一個含義是要求大團結一樣，我將成爲服務所有國民的總統。”他還說：“將恢復讓步和妥協的政治。”李在明以“克服緊急戒嚴和彈劾留下的傷痛”爲課題，表示將國民團結作爲了第一課題。



李在明還表示，“將打造實用性的市場主義政府”，宣佈脫離理念。“沒有進步和保守。如果有必要，將不分朴正熙政策和金大中政策。”他在就職演說中再次強調了從去年開始提出的關於實用主義政治的意志。



李在明的主動溝通，體現爲邀請國會議長及朝野代表參加就任後的第一次午餐。李在明在席間表示：“希望不是像戰爭一樣的政治，而是通過對話進行競爭的政治。”他提到了國民力量黨緊急對策委員會委員長金龍泰等名字，承諾“會經常聯繫”。尹錫悅政府的3年是政治對話消失的時期。尹錫悅和在野黨代表進行像模像樣對話，只有去年的茶談。李在明打破這種框架，明確表示了恢復政治對話的意願。



李在明在6月3日總統選舉中以49.42%的得票率獲得了1728萬票。作爲民主黨系總統候選人，這是最高得票率，也是歷史最高得票數。雖然比第二名多出289萬票（8.9個百分點），但選民們堪堪沒有讓他拿到過半數的得票。這體現了“絕妙的民意”，即既要支持李在明政權，又要警惕其單方面獨斷專行。擁有近190個泛執政圈國會議席的李在明政權應該銘記這樣的民意，開展團結和合作。



溝通的努力可能會在一兩天內面臨難關。共同民主黨在國會處理總統選舉前公開的各種法案的過程中，有可能與在野黨發生衝突。歷代所有總統在就職演說中都寫下了玫瑰色的未來。但實際上，由於各種原因，國政成了與承諾漸行漸遠的過程。李在明就任總統第一天首先向激烈的攻防對象——在野黨善意地伸出了手。國民正在關注，這種嘗試是否會轉化爲泛執政圈協調後的努力，在野黨是否會擺脫一邊倒反對的舊公式攜手合作。

