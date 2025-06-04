車維德：“如果韓國拒絕調整駐韓美軍，美國可能會提出全面撤離”

美國一韓國問題專家警告，如果韓國新政府不接受駐韓美軍的“戰略靈活性”，特朗普政府可能會全面撤離駐韓美軍。美國國際戰略問題研究中心韓國客座研究員車維德（維克托•車，照片）2日在該研究中心網站上發表的問答式評論中表示：“韓國新政府應該就是否接受意味着重新調整駐韓美軍作用的戰略靈活性做出重大決定。如果韓國拒絕，特朗普總統可能會把韓國視爲‘搭便車者’，採取報復措施。這有可能導致駐韓美軍全面撤離。”對於特朗普政府考慮裁減駐韓美軍的背景，他分析說：“美國爲了在印度太平洋地區與中國發生潛在衝突、特別是在臺灣和第一島鏈（日本沖繩-臺灣-菲律賓）內的衝突中佔據優勢，需要重新部署和增強兵力。”他還表示：“這反映了特朗普政府的原則，即美國的盟國應該承擔更多的本國防禦負擔。”特朗普政府認爲，韓國具備承擔本國防禦的能力。雖然最近美國國防部否認《華爾街日報》關於裁減駐韓美軍的報道，但車維德認爲，美國政府有可能正在討論上述問題。他表示：“如果目前正在討論的撤軍計劃得以實施，駐韓美軍兵力將減少到2萬人以下，是韓國戰爭以後人數最少的一次。（《華爾街日報》）報道中提到的4500人相當於前鋒戰鬥旅的規模。”以輕型輪式裝甲車爲主的前鋒戰鬥旅從2022年開始輪換部署，該旅規模在5000人左右。車維德預測，是否接受駐韓美軍的戰略靈活性將在政治上產生敏感的影響。他表示：“如果韓國接受戰略靈活性，可能會給美國帶來積極信息，但也會給中國‘在臺灣發生緊急情況時韓國會站在美國一邊’的信息。”他還說：“在必須作出這種戰略決定的時候，韓國政府同時面臨着相互關稅、汽車和鋼鐵關稅等（特朗普政府的）經濟壓力。”申晋宇 niceshin@donga.com