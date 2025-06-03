無人能擋！紀念高球賽舍夫勒成功衛冕

男子高爾夫世界排名第壹位的斯科蒂•舍夫勒（29歲•美國）再奪冠軍。這是他本賽季第三場勝利，也是職業生涯第16場勝利。舍夫勒於2日在美國俄亥俄州都柏林穆菲爾德山村高爾夫俱樂部（標準桿72桿）舉行的美國職業高爾夫巡回賽頂級賽事——紀念高球賽最後壹輪第四輪比賽中，打出低於標準桿2桿的70桿。最終以總成績低於標準桿10桿的278桿完賽的舍夫勒，以4桿優勢力壓本•格裏芬（美國），繼去年之後成功實現該項賽事兩連冠。由“高爾夫傳奇”傑克•尼克勞斯（85歲）主辦的該項賽事，是僅次於四大滿貫賽和球員錦標賽的重要賽事。舍夫勒在本次賽事的連續奪冠是自1999年至2001年實現三連冠的“高爾夫皇帝”泰格•伍茲（50歲•美國）之後，時隔24年的壯舉。舍夫勒去年12月手掌嚴重受傷，賽季起步比其他選手晚了約壹個月。但他在5月舉行的希傑杯和PGA錦標賽之後，又贏得了本賽季第三場勝利。2022年在鳳凰城公開賽上奪得生涯首勝的舍夫勒，在短短3年4個月內便收獲了第16座冠軍獎杯。這是繼山姆•斯尼德、尼克勞斯、伍茲之後，歷史上第四快的奪冠速度。舍夫勒去年橫掃包括美國大師賽和巡回錦標賽在內的賽季7場勝利，並摘得巴黎奧運會金牌。贏得400萬美元（約合55億韓元）冠軍獎金的舍夫勒，超越羅裏•麥克羅伊（北愛爾蘭），升至賽季獎金榜首位（1455.8697萬美元）。其聯邦快遞杯排名同樣位居第壹。奪冠後，在18號洞果嶺前與尼克勞斯壹同亮相的舍夫勒表示：“這項賽事總是很艱難，但勝利永遠是美妙的。能在漂亮地收尾後與尼克勞斯握手，我感到無比自豪。”同日在威斯康星州艾林的艾林山高爾夫球場（標準桿72桿）結束的本賽季美國女子職業高爾夫巡回賽第二場大滿貫賽事——美國女子公開賽上，瑪雅•斯塔克（26歲•瑞典）登頂。斯塔克最終以總成績低於標準桿7桿的281桿，以2桿優勢力壓包括女子高爾夫世界排名第壹位的內莉•科達（美國）在內的並列第二名選手，成功問鼎。冠軍獎金為240萬美元（約合33億韓元）。韓國選手中，崔慧珍以總成績284桿、低於標準桿4桿的成績位列並列第四位，排名最高。金正勛記者 hun@donga.com