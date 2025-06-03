李在明說“大法院說‘發回重審吧’”……不能就這麼算了



共同民主黨總統候選人李在明2日就涉嫌違反《公職選舉法》一案上訴審表示，“我聽說，（大法院方面）說是快點整理，快點發回，乾脆利索地那樣做了”，引起了軒然大波。李在明當天在某油管節目中同時表示：“雖然大法院方面沒有直接來我這裏，但不也有一部分溝通嗎?”他還表示：“看到（公告上訴審宣判日後）過了兩天就發回重審，真是荒唐無稽。”



國民力量黨由此發動了攻勢，質疑“難道大法院人士在判決前提前向李在明方面告知了宣判內容?”該黨總統候選人金文洙在社交媒體上寫道：“令人震驚。這是在承認大法院裏有內奸嗎?如果屬實，就是嚴重的憲政秩序崩潰、干預司法。”該黨緊急對策委員長金龍泰也表示：“是誰提供了大法院的內部信息？是什麼時候，通過什麼渠道聽到的？共同民主黨每次審判時都會與司法部門交易嗎？”選舉前一天李在明的發言在選舉前最後階段成了爭論焦點。



在判決出來之前，法庭討論的內容要徹底保密，這是沒有異議的餘地。因爲，如果判決內容事先泄露，就會有外部力量干預審判的餘地，也會令人對判決的公正性提出疑問。因此，法院組織法也明確規定“不公開審判討論內容”。更何況，面對有力總統候選人的判決，如果大法院有人向李在明方面提供了某種情報，只能說是威脅司法部門政治中立性的重大問題。



李在明就國民力量黨的反應表示：“最好以事實爲基礎進行討論。捏造、歪曲這些是不對的。”意思是說，國民力量黨是誇大其發言內容進行攻擊。共同民主黨也表示：“李在明已明確解釋，不是從大法院直接聽到的。”即使不是大法院人士直接說給李在明聽，但如果是與李在明身邊人士進行了接觸，那本身就是非常嚴重的問題。李在明和共同民主黨要向國民詳細說明從大法院方面聽到信息的經過，大法院也要查明真相。

