李在明：“不是左派右派，而是實力派” VS 金文洙：“必須阻止怪物獨裁”

6月1日，距離6月3日總統選舉還有兩天，總統候選人們紛紛前往選情險地，在最後關頭呼籲支持。共同民主黨候選人李在明計劃在保守勢力較強的地區提高得票率，爭取過半。國民力量黨候選人金文洙在國民力量黨弱勢地區展開“超壓縮遊說”，試圖在最後階段逆轉。李在明當天依次訪問慶北安東和大邱、蔚山、釜山，集中攻略“險地”。繼上個月正式選舉運動開始的第二天即13日訪問大邱、慶北地區後，他在選舉運動最後一個週末再次訪問，爲嶺南地區的選票下了很大功夫。李在明當天在東大邱站廣場朴正熙銅像前強調國民團結說：“左派、右派、我們不搞這個。我們是‘實力派’‘實力派各位’。”金文洙當天在全體選民51%居住的首都圈，以1小時爲單位巡視了京畿道的水原、城南和首爾市江西區等國民力量黨薄弱的10個地區，集中展開了“反李在明投票”攻略。金文洙在水原光教針對李在明說：“裝上防彈玻璃、穿着防彈背心，試圖通過各種防彈怪物立法來防彈（保護）獨裁怪物，這樣不行吧?”改革新黨候選人李俊錫當天在自己的議員選區京畿道華城市東灘湖水公園強調說：“在總統選舉中，我走的是一條既不是左也不是右的大韓民國前進的道路。將使大韓民國政治的中心變得年輕。”正式投票前一天的2日，各候選人還確定了“終場遊說”的場所。李在明在首爾市汝矣島公園、金文洙在首爾市政府前的首爾廣場、李俊錫將在大邱市壽城區展開最後的集中游說。金成模記者、趙應亨記者 mo@donga.com、yesbro@donga.com