新政府上臺兩天前，出現“裁減駐韓美軍”緊急狀態

美國特朗普政府稱中國“追求亞洲霸權”，要求韓國等亞洲盟國增加國防開支。美國爲了集中牽制中國，正式啓動對包括駐韓美軍在內的駐外美軍的重組。因此，有預測認爲，無論6月3日總統選舉中誰當選，關稅談判和包括裁減駐韓美軍在內的再調整問題都將成爲“燃眉之急”。美國國防部長赫格塞思當地時間5月31日在新加坡舉行的亞洲安全會議（香格里拉對話）上發表演講時表示：“中國正在謀求亞洲霸權。中國威脅真實存在，其威脅也可能迫在眉睫。”美國國防首長稱特定國家爲“霸權國”，是冷戰時期的前蘇聯以來的第一次。拜登政府曾在2022年將中國定義爲“步調威脅（pacing threat）”。據悉，特朗普政府將於8月發表最高層國防方針《國防戰略報告》，暗示將大幅加強對中國的牽制。赫格塞思特別指出：“亞洲盟國應該以歐洲國家爲榜樣。北約成員國已表示，國防開支佔國內生產總值的5%。”他還批評稱：“亞洲的主要盟國，不用說朝鮮，在面臨更加強大威脅（中國）的情況下，還在削減國防開支。”他強調，韓國等亞洲盟國爲牽制朝鮮和中國等，必須大幅提高國防費佔國內生產總值的比重。他還表示:：“爲了阻止中國的侵略，美國正在改變戰略方向。”他還表示，不要陷入“安保和美國合作，經濟與中國合作”的所謂“安美經中”的誘惑。因此，有人指出，特朗普政府將對包括重新調整駐韓美軍在內的印太地區美軍進行重組，同時正式要求韓國等盟國增加國防費用。特朗普政府最近公開表示，有必要進行包括縮減駐韓美軍規模在內的重新調整。有分析認爲，隨着對中國施壓和增加盟國責任的特朗普政府的安保戰略浮出水面，韓國新政府初期外交方向的設定是決定韓美同盟今後走向的關鍵。外交消息人士1日表示：“不僅是裁減多少駐韓美軍的問題，新總統對美國的對華遏制政策的響應程度將成爲管理同盟風險的核心鑰匙。”申娜莉記者、紐約=常駐記者林宇善 journari@donga.com、imsun@donga.com