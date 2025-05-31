禹相赫劍指東京世錦賽跳高金牌

“我將穩步前進，朝著今年最大目標——世錦賽冠軍邁進。”“微笑跳躍者”禹相赫（29歲•照片）29日在慶尚北道龜尾舉行的2025年亞洲田徑錦標賽男子跳高決賽中，以2米29的成績奪冠後如此表示。禹相赫夢想在今年包攬世界室內田徑錦標賽、亞洲田徑錦標賽和世界田徑錦標賽冠軍，只要在9月於日本東京舉行的世界田徑錦標賽上奪冠，即可達成目標。他正延續上升勢頭，包括3月在中國南京舉行的世界室內田徑錦標賽上越過2米31成為冠軍在內，今年參加的5項國際賽事均登頂冠軍寶座。禹相赫當天雖因暴雨導致決賽延遲而面臨狀態調整困難，但仍從2米15到2米29的所有高度均在第壹次試跳中成功躍過。禹相赫由此成為繼李鎮澤（1991年、1993年、1995年賽事冠軍，實現亞錦賽男子跳高三連冠）之後，時隔30年在該賽事上實現兩連冠的選手。曾在2017年賽事中奪冠的禹相赫，與李鎮澤共同創下了亞洲田徑錦標賽男子跳高最多奪冠紀錄（3次）。禹相赫表示：“因為比賽在韓國舉行，我想展現更有活力的面貌。在主場奪冠的我，是個幸福的人。”成功結束本屆賽事的禹相赫，為參加東京世界田徑錦標賽前哨戰——2025年世界田聯鉆石聯賽，將於下月3日前往意大利羅馬。禹相赫將在本次羅馬站比賽中，與2024年巴黎奧運會金牌得主哈米什•克爾（新西蘭）、本賽季創下世界最佳成績（2米34）的奧列赫•多羅什丘克（烏克蘭）等選手同場競技。趙英宇記者 jero@donga.com