美國防高官稱“不排除裁減駐韓美軍”，強調對華遏制力為優先事項

美國國防部高級官員於當地時間29日表示，為應對中國而裁減駐韓美軍並重新部署至印太其他區域的方案“未被排除”。此番表態距唐納德•特朗普政府否認《華爾街日報WSJ》關於“正研討從韓撤軍4500余人”的報道僅壹周。分析認為，這實質是美方首次正式表明將裁減駐韓美軍作為擴大海外駐軍“戰略靈活性”的環節。鑒於駐韓美軍裁減可能引發包括要求盟友擴大軍費分擔、美國延伸威懾（核保護傘）承諾變更、重啟朝美對話等半島局勢連鎖反應，預計韓國“6•3大選”後的新政府將面臨“特朗普賬單”的課題。●美方稱“駐韓美軍駐紮形態將優化為確保對華遏制力”美聯社29日報道，兩名美國國防部高官在赴新加坡出席亞洲安全會議（香格裏拉對話）的專機簡報會上表示：“特朗普政府為有效遏制中國，正評估該地區所需軍事部署，在此過程中不排除裁減駐韓美軍。”他們強調：“對華遏制力是我們的優先事項”，“必須與韓國政府合作實現同盟現代化，並根據地區安全環境現狀調整駐韓美軍戰備狀態。”其中壹名官員說明，雖未最終決定駐軍規模，但駐韓美軍駐紮形態將優化為“兼顧朝鮮防禦與對華遏制力”。分析指出，這暗示在8月《國防戰略NDS》發布前，美方正測算合理兵力規模以實現駐韓美軍在區域內的靈活運用。韓政府內部有觀測認為，實際裁減規模或大於《華爾街日報》爭議報道的“4500余人”。另有擔憂稱，特朗普政府的構想可能包含駐韓美軍裁減、韓國擴充對朝戰鬥力等同盟責任分攤擴大、現行核保護傘體系變更等半島防務態勢整體調整。駐韓美軍裁減或僅是當前美政府考量的“冰山壹角”。主導《國防戰略》制定的美國防部政策副部長埃爾布裏奇•科爾比壹貫主張：海外駐軍應針對中國重新部署，盟國需增加費用及責任分擔。這意味著駐韓美軍將聚焦對華遏制，朝鮮應對則轉由韓國主導。美國國防部高官當日亦表示：“我們將授權盟國與夥伴為本土防禦承擔更多責任。”●或向朝鮮釋放錯誤信號韓國政府仍堅持“撤軍等事項未經韓美正式協商”。但據悉美方曾在非正式溝通中表露需擴大駐韓美軍戰略靈活性的立場。政府消息人士稱：“待韓國政治不確定性消除後，韓美磋商預計將正式啟動。目前判斷美政府內部仍處於意見散發性提出的階段。”然而有擔憂指出，若駐韓美軍裁減落實，可能向朝鮮釋放韓美同盟松動的錯誤信號。另有觀測認為，在今後可能重啟的朝美對話中，裁減駐韓美軍有可能成為協商戰略。《華爾街日報》此前亦報道稱，相關構想是“對朝政策非正式評估的組成部分”。