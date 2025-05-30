朝鮮通過“貨船-鐵路”聯運向俄羅斯提供900萬發炮彈

多國制裁監督小組29日在一份報告中表示，朝鮮向與烏克蘭開戰的俄羅斯提供了約900萬發炮彈和100多發彈道導彈，俄羅斯向朝鮮提供了移動式防空系統“潘齊爾”戰鬥車輛等。多國制裁監督小組是爲了代替去年4月因俄羅斯拒絕延長任期而結束15年活動的聯合國安理會對朝鮮制裁委員會下屬專家小組，由韓美日主導、由11個國家在同年10月成立的機構。該小組發表報告尚屬首次。據韓國外交部人士透露，監督小組收集了參加國的信息，在報告中指出：“朝鮮的炮彈相關物資從2023年9月起共支援了超過2萬個集裝箱。”據悉，去年約有900萬發炮彈通過俄羅斯貨船運往遠東港口，之後通過鐵路運往中西部彈藥庫。特別是可供170毫米自行火炮、240毫米放射炮等3個旅團使用的200臺以上的重炮也在去年轉移到了俄羅斯。相反，據瞭解，俄羅斯自去年11月以來向朝鮮提供了至少一臺防空武器“潘奇爾”級戰鬥車輛等電波干擾裝置等，並傳授了使用方法。此前有分析認爲，4月底下水的“朝鮮版宙斯盾艦”“崔賢”號（5000噸級）搭載的防空系統形狀與“潘吉爾”非常相似。韓國外交部人士指出：“（俄羅斯）還提供了彈道導彈反饋和誘導性能，這都違反了（對朝鮮制裁）決議。”報告還具體明示了朝俄武器轉運中使用的船舶、飛機等運輸手段和協助的個人及團體。據悉，既是朝鮮賺取外匯的手段、又是違反對朝制裁決議的朝鮮向俄羅斯輸出海外勞務人員，僅去年就達到約8000名。監督小組評價說，今年上半年朝俄計劃追加投入數千名人力到建設、林木加工、信息技術、醫療領域。韓國外交部認爲，監督小組與原有專家小組不同，雖然在聯合國籬笆外活動，但通過報告確認的朝俄軍事合作事例今後將被用於各國的單獨制裁。參與監督小組的11個國家當天在首次發表報告後表示：“作爲聯合國制裁體制的核心要素，爲重新設立專家小組的對話機會仍然存在。我們強調旨在完全履行聯合國安理會涉朝決議的共同意志。”