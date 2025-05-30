韓國音樂劇沖擊托尼獎 閃耀紐約倫敦舞臺

正在美國百老匯上演的韓國原創音樂劇《也許是美好結局》（Maybe Happy Ending）氣勢如虹。該劇近期接連斬獲紐約戲劇評論家協會獎和戲劇聯盟獎最佳音樂劇獎後，又於當地時間6月8日即將揭曉的托尼獎評選中，入圍最佳音樂劇、最佳導演、最佳劇本、最佳作曲等10個獎項的提名。正因如此，該劇被稱為演藝界的《寄生蟲》。若獲獎，這將創下韓國原創音樂劇在百老匯首演並獲獎的歷史。繼韓國電視劇和電影之後，韓國音樂劇在世界市場上也取得了非凡成就。其意義不僅超越短期演出或投資合作，更在於韓國創作者和制作人正實質性進入當地的制作體系。●蘊含“普世抒情性”的韓國音樂劇《也許是美好結局》由韓國編劇朴天休和美國作曲家威爾•阿倫森共同創作。該劇於2014年通過友蘭文化財團的開發項目策劃，並於2016年在首爾大學路300座規模的小劇場首演。故事以21世紀後期的首爾為背景，描繪了被人類遺棄的輔助機器人之間的愛情與旅程。憑借新穎的設定和細膩的情感，該劇在韓國國內也廣受好評。其海外拓展始於2016年在紐約舉行的展示會。該劇被美國著名制作人傑弗裏•理查茲看中，促成了百老匯的簽約。去年11月，該劇在貝拉斯科劇院以開放式演出（無固定閉幕日期）的形式開幕。最近連續兩周票房突破百萬美元，在商業上也取得了穩定成績。作為友蘭文化財團制作人參與該劇開發、現任Library Company本部長金裕哲表示：“雖非從壹開始就瞄準百老匯，但兩位創作者均以紐約為基地，因此同步進行了英文版的開發。劇中不同於大型歌舞音樂劇的普世情感和抒情性，似乎給百老匯觀眾帶來了新鮮感。”慶熙大學文化藝術經營學系教授池惠元指出：“新冠疫情後百老匯音樂劇規模縮小，小型劇目因此更受矚目。”●進軍英美市場的《了不起的蓋茨比》最早進軍美國百老匯的韓國音樂劇是1997年在紐約林肯中心上演的《明成皇後》。此後，展現安重根義士生命最後壹年的音樂劇《英雄》於2011年在百老匯上演。然而，這些演出多為壹次性，且觀眾很大壹部分是韓裔，存在局限。但近期韓國音樂劇的氛圍已截然不同。OD Company代表申春秀於去年4月作為首位亞裔獨立領銜制作人，在百老匯正式推出音樂劇《了不起的蓋茨比》，並於上月在英國倫敦西區上演。申春秀代表表示：“目前該劇在美國以開放式演出形式進行，反響良好；在英國也計劃於9月後更換劇場繼續演出。當地觀眾對韓國音樂劇制作人擔任制作感到驚訝。”韓國本土原創音樂劇《瑪麗•居裏》也於去年在倫敦查令十字劇院以英文版進行長期演出，正式進入西區市場。制作公司LIVE代表姜炳元稱：“這並非簡單翻譯韓國演出，而是實質性融入當地產業結構並取得了商業成功。”對此趨勢，順天鄉大學表演影像學系教授元鐘源分析道：“憑借K-POP、電視劇和電影積累起來的對韓國文化的信任感，正擴展至音樂劇這壹綜合藝術門類。”表演評論家朴炳成指出：“要攻略英語圈市場，需要努力準確理解當地市場。大學路中小劇場音樂劇方面，需要湧現更多超越狂熱粉絲圈層的、具有普世性的作品。”史智媛記者 4g1@donga.com