已故女兒生前執教蔚山鹽浦小學 美國父母捐資助學延續愛心

在韓國因交通事故去世的壹名英語母語外籍教師的父母，為紀念逝去的女兒，多年來持續向蔚山的學生提供獎學金。據蔚山市教育廳28日消息，北區鹽浦小學於24日向7名學生頒發了紀念已故的英語外教莎拉•迪內爾之意的“莎拉•迪內爾獎學金”。來自美國的迪內爾於2015年8月開始在該校擔任英語外教。不幸的是，次年2016年11月，她在蔚山遭遇意外交通事故，以24歲的年輕生命離世。此後，迪內爾的父母希望延續女兒對學生們的愛與熱忱，承諾自2018年起，連續十年每年向女兒曾任職的鹽浦小學捐贈1000美元（約合140萬韓元）作為學校發展基金。這壹承諾每年都得到履行，今年已是第八次。鹽浦小學為增加捐款意義，將其用於獎學金發放。迪內爾的父母還為支持學生英語教育，向學校捐贈了295本英文圖書。鹽浦小學為此在校園圖書館內設立了“莎拉•迪內爾書架”。獲得獎學金的學生們向迪內爾的父母寄送了表達感謝之情的信件。壹名獲獎學金的學生表示：“感謝莎拉•迪內爾老師和她的父母。我將銘記收到的這份溫暖，並將其傳遞給他人。”鹽浦小學相關人士表示：“每年4月，莎拉老師的父親都會匯來捐款”，“逝者留下的愛心與奉獻，正逐年轉化為學生們珍貴的學習機會。”蔚山=崔昌煥記者 oldbay77@donga.com