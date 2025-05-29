駐韓美軍司令強調戰略靈活性絕對必要 暗示調整角色

駐韓美軍司令澤維爾•布倫森表示，“美軍駐紮韓國對於維持印度太平洋地區的戰略靈活性絕對必要”，暗示將調整駐韓美軍的角色和功能。他雖正面否認了近期提出的部分駐韓美軍裁減之說，但意在表明駐韓美軍的作用將超越對朝威懾，擴大至牽制中國及俄羅斯、臺灣海峽問題等範疇。布倫森司令於28日出席韓美研究所（ICAS）主辦的在線研討會時稱，“戰略靈活性是所有人所期望的”，並表示“要確保‘以力量促和平（peace through strength）’，有時我們需要有能力向其他地區投送力量”。這明確了戰略靈活性意味著當區域內發生危機時，駐韓美軍能夠在朝鮮半島以外執行任務。“以力量促和平”是唐納德•特朗普總統的外交安保政策口號。布倫森司令還指出，“在西海，中國侵犯北方界線（NLL）周邊；在東海，俄羅斯侵犯防空識別區（KADIZ）”，並稱“不看（朝鮮半島）地圖就無法理解為何戰略靈活性絕對必要”。他否認了關於特朗普政府正考慮裁減駐韓美軍2.85萬名兵力中4500名的報道，表示“沒有任何人向我提及此事”。但他也提到“關於兵力結構的討論壹直都有”，並未排除調整駐韓美軍的可能性。據悉，特朗普政府正以國防部長皮特•赫格塞思為核心，準備重整包括駐韓美軍在內的海外駐軍計劃。有觀測認為，當前關於調整駐韓美軍角色與規模的討論可能只是“冰山壹角”。前國防部次官申範澈表示：“布倫森司令反復強調戰略靈活性，似乎是因為只有承認駐韓美軍是壹支可用於牽制中國等印度太平洋地區多用途任務的部隊，其地位才能得到認可。”孫孝珠 hjson@donga.com