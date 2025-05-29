發射核彈後還能倖存的朝鮮……“兩場戰爭”劇本的警告



“朝鮮政權展示了使用核武器後還能生存下來的幾種情況。”



美國智庫大西洋理事會當地時間12日公開的《衛報老虎》海上演習（TTX•Table-Top Exercise）報告中出現了上述內容。



該演習的劇本如下：中國入侵臺灣引發的戰爭擴大至韓半島，朝鮮對韓國空軍基地發動戰術核攻擊。爲了追究朝鮮使用核武器的責任，要決定是否在開城附近投下戰術核武器。但這裏出現了美國的進退兩難。



也就是說，由於美國的核報復，戰術核交戰可能會接連發生，而且中國可能會趁着美國集中力量投入韓半島戰場之際，加強對正在展開美中戰爭的臺灣戰線的攻勢，從而出現臺灣淪陷的最壞情況。換句話說，作爲兩個戰場的負擔，美國可能會猶豫對朝鮮進行覈報復。



據悉，該演習不僅有五角大樓參加，駐韓美軍相關人士也參與其中，之所以在美國政府內外膾炙人口，除了意味着美國政府和智庫合作的紙上演練外，還包含美國對臺灣和韓半島兩條戰線的看法、現實憂慮和苦惱。



而且，最近幾年韓美政府發表的對朝警告聲明中無一例外地出現的“使用核武器時金正恩政權終結”的語句，表現出了最壞的情況。也就是說，成爲常數的中國變數可能成爲原本以爲是銅牆鐵壁的美國對朝延伸威懾的障礙。



在美國，不僅提到了中國入侵臺灣，還提到了封鎖、隔離臺灣等各種劇本，現時局下，已經明朗的是特朗普第二屆政府的印太地區安全政策將集中牽制中國。從這個觀點來看，美軍擴大戰略靈活性，幾乎已經明確預告。雖然韓美政府都予以否認，但最近引起爭議的駐韓美軍撤離及域內重新部署的規模（4500人）與每9個月輪流部署的兵力規模相似，可能並非偶然。



但是，特朗普要求重新評估駐韓美軍的作用和規模變化、駐紮費用，很多當局者都在擔心其“安保賬單”何時、如何飛來，卻看不出在中國變數下美國覈保護傘能否正常運轉的問題意識，這令人擔憂。



擴大戰略靈活性是否會引發裁減駐韓美軍或擴大防衛費分攤額的要求，還是會成爲金正恩和特朗普進行“大交易”的手段? 在這一些尚不確定的情況下，新政府爲了解開這一高階方程式，應該關注加強覈保護傘。如果無法避免美國擴大戰略靈活性集中牽制中國和由此帶來的結果，就應該將其作爲比現在更切實地保障覈保護傘的機會。目前韓美核磋商小組認爲韓國可以主導參與美國覈保護傘運作過程，但中國和朝鮮的同時威脅已經成爲動搖現有核保護傘體制的新安保威脅。正如報告所警告的，“未來傳統的遏制模式可能會崩潰”。

