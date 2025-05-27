最新支持率民調：李在明45.9%、金文洙34.4%、李俊錫11.3%

最新輿論調查顯示，如果6月3日總統選舉形成三方對決的格局，支持共同民主黨總統候選人李在明的人佔45.9%，領先國民力量黨總統候選人金文洙（34.4%）11.5個百分點，超出誤差範圍。改革新黨總統候選人李俊錫的支持率爲11.3%，達到了兩位數。《東亞日報》在選舉前夕委託Research & Research進行了輿論調查（24日-25日以100%電話採訪方式對全國1008人，以無線RDD爲樣本實施調查；標本誤差爲95%的可信度±3.1個百分點，回答率爲10.8%；詳細內容參看中央選舉輿論調查審議委員會）。26日公佈的結果顯示，就“如果明天是投票日，您認爲誰當總統最好”的提問，李在明所佔的支持率爲45.9%，金文洙佔34.4%，李俊錫佔11.3%。在5天前“頻道A”的調查（19日-20日針對全國1014名實施調查。信賴度爲95%±3.1個百分點。回答率爲16.0%）中，李在明爲45.6%，金文洙爲34.4%，李俊錫爲9.3%。34.1%的人認爲，影響選舉的最大變數是金文洙和李俊錫之間的單一化。不過，即便是金文洙和李俊錫實現單一化，以兩人對決的構圖進行選舉，李在明也分別在誤差範圍之外領先於兩人。李在明在與金文洙進行兩者對決時以50.0%的支持率領先金文洙（41.6%）8.4個百分點。李在明在與李俊錫對決時，支持率分別爲49.3%和34.9%，相差14.4個百分點。就實現單一化時誰是合適的候選人，金文洙爲45.4%，李錫俊爲25.9%。中立層中，回答是金文洙的爲37.0%，李俊錫的爲29.7%。對於兩人之間的單一化，回答“應該”的人（42.2%）和“不應該”的人（41.5%）相差無幾；在中立階層中，“不應該”（49.3%）高於“應該”（31.0%）。拋開支持與否，對於哪位候選人當選可能性高的提問，李在明（63.4%）是金文洙（28.3%）的兩倍以上。回答將繼續支持目前支持的候選人的佔86.9%，回答“可以改變”的佔12.8%。90.6%的受訪者表示，一定會在這次選舉中投票。對於投票時間的提問，61.3%的人回答“選舉當天”，高於事前投票日（35.0%）。對於總統任期，回答“有必要修改憲法”者（61.8%），是回答“沒有必要”者（31.7%）的近兩倍。尹多彬記者 empty@donga.com