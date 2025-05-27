禹相赫誓言在亞洲田徑錦標賽展現精彩跳躍

“這是時隔許久在主場舉辦的國際賽事，我為此付出了全力準備。我將呈現精彩的跳躍、有趣的跳躍，希望觀眾們能夠愉快享受比賽。”26日在慶尚北道龜尾綜合體育中心舉行的2025亞洲田徑錦標賽賽前記者會上，“微笑跳躍者”禹相赫（29歲）如此表達了對賽事的決心。本屆亞洲田徑錦標賽共有來自亞洲43個國家和地區的1193名運動員參賽，將於27日至31日在龜尾展開為期五天的角逐。該賽事是世界田徑聯合會認證的GL級別賽事，其排名積分高於亞運會（A級）。禹相赫作為衛冕冠軍，將在主場再度沖擊賽事巔峰。他曾在2017年印度布巴內斯瓦爾田徑亞錦賽上（2米30）首奪亞洲冠軍，時隔6年的2023年泰國曼谷亞錦賽又以2米28摘金。本次賽事中，禹相赫的勁敵、2020東京奧運會金牌得主穆塔茲•伊薩•巴爾希姆（卡塔爾）在開幕前夕宣布退賽，進壹步提升了禹相赫的奪冠可能性。去年巴黎奧運會止步第七名（2米27）的禹相赫，今年在世界室內田徑錦標賽（2米31）等四項國際賽事中接連奪冠，保持著最佳競技狀態。今年2月，他在賽季首戰捷克胡斯托佩切室內賽（2米31）摘得首金，之後又在斯洛伐克班斯卡-比斯特裏察賽（2米28）奪取金牌，3月在中國南京舉行的世界室內田徑錦標賽（2米31）和5月匯聚全球頂尖選手的“What Gravity Challenge”賽上（2米29）亦接連登頂。禹相赫表示：“今年的目標是包攬世界室內錦標賽、亞洲錦標賽和世界室外錦標賽冠軍。首項目標已實現，現在正為第二個目標做足準備”，“當前狀態良好，期待以優異成績完成本次賽事，向著下個目標繼續沖刺。”其他項目中，巴黎奧運會男子標槍金牌得主阿爾沙德•納迪姆（巴基斯坦•28歲）、女子鉛球銅牌得主宋佳媛（中國•28歲）等名將將登場亮相。韓國選手方面，被譽為男子短跑新星的納馬迪•喬爾津（100米及接力）、高承煥（200米及接力）、金章宇（三級跳遠）、李允哲（鏈球）等將向獎牌發起沖擊。趙英宇記者 jero@donga.com