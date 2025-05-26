“代工2納米”生存遊戲……臺積電和三星電子下半年開始批量生產

全球代工（半導體委託生產）市場佔有率排名第一的臺灣台積電和排名第二的三星電子，預計下半年（7月-12月）將開始批量生產2納米（1納米等於10億分之1米）工藝。三星電子在拼命確保此前一直萎靡不振的尖端工程產出率的同時，最近在成熟工程中也取得了有意義的訂單，正在加快恢復代工收益性的步伐。據半導體業界25日透露，臺積電計劃今年下半年在臺灣新竹科學園區工廠和高雄工廠開始批量生產2納米工藝。2納米工程將首次採用此前三星電子在3納米工程中引進的全環繞柵極（GAA）技術。蘋果、英偉達、超威半導體等主要客戶公司以臺積電的2納米工程基礎半導體爲基礎，即將推出新一代產品。三星電子在本月公開的第一季度（1月-3月）報告中公開了下半年量產移動用2納米工藝的計劃。公司方面表示：“下半年將批量生產移動用2納米半導體產品，並重新出貨。正在通過成功的批量生產，推進從主要顧客那裏確保需求。”業界預測，此次2納米工程將適用於明年年初上市的新款旗艦智能手機“Galaxy S26”的移動應用程序處理器“Exynos 2600”。目前量產的半導體標準最尖端工程3納米市場由臺積電率先實現收益率穩定化，獨佔主要顧客。據市場調查企業Counterpoint Research透露，臺積電的3納米工程在批量生產後，時隔5個季度，最近開工率首次達到了100%。Counterpoint Research預測：“臺積電的2納米工程將在量產後時隔4個季度達到完全開工率。”三星電子2022年6月在世界上首次宣佈批量生產3納米工程，但在改善收率和吸引大型客戶方面一直面臨困難。相關業界預測，將於今年7月在美國紐約公開的“Galaxy Z Fold·Flip 7”將首次搭載三星電子3納米工藝基礎的“Exynos 2500”。不過，三星電子在收益率相對穩定的工程中，正在確保顧客。彭博社當地時間19日報道稱，三星電子獲得了將於下月上市的任天堂“Switch 2”的8納米工藝基礎主半導體供應合同。這是超越現有開關的半導體供應商臺積電取得的成果。彭博社報道說：“這是三星與臺積電競爭的重要勝利。”據悉，臺積電在美中矛盾全面爆發後在中國市場停滯不前，此後，三星電子開始擴大當地無晶圓廠（半導體設計）企業等中國國內的力獅（舊型）工程客戶公司。三星電子通過第一季度業績發表電話會議表示：“爲應對美洲顧客的強烈需求，將增加生產，同時進行美中貿易矛盾風險對衝（規避風險），追求業績改善。”郭道英 now@donga.com