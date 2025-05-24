特朗普重新執政首月賺取20億美元……“總統權力用於家族生意”

美國總統特朗普除了此次卡塔爾飛機禮物爭議外，還被批評利用權力謀取私利。《紐約時報》報道稱，特朗普一家的企業在重新執政一個月內就賺了20億美元（約合28000億韓元）。特朗普本月巡訪中東時訪問的沙特阿拉伯、卡塔爾、阿聯酋，是其長子小特朗普和次子埃裏克領導的“特朗普集團”開展大規模生意的國家。阿聯酋迪拜將建設特朗普國際酒店和塔樓，卡塔爾多哈將建設特朗普高爾夫球場，沙特吉達將建設特朗普塔。據悉，這些項目都得到各國政府及其下屬投資公司的支援。據悉，卡塔爾、沙特、阿聯酋還以多種形式投資了與特朗普的長女伊萬卡結婚的庫什納設立的投資公司“親和夥伴”正在推進的項目。特朗普一家還正式進軍加密貨幣事業。有人批評說，在此過程中也會發生利害衝突。去年9月特朗普集團設立的虛擬資產平臺“世界自由金融”，其中不僅有小特朗普，還有與梅拉尼婭生下的小兒子巴倫。最近還從阿聯酋支援的公司獲得了20億美元規模的投資。當地時間22日，特朗普在第二屆就任之際，還邀請了其發行的“迷因幣”$TRUMP持有者中排名前220位的人蔘加白宮晚宴。據悉，其中排名最靠前的25人擁有的迷因幣共達1.4億美元（約1930億韓元）。在這種情況下，特朗普從去年總統選舉起就提出了將美國打造成“世界加密貨幣中心”的公約，正在積極展開培養政策。最具代表性的，是他在重新執政後通過行政命令撤銷了拜登政府的限制數字資產政策，並指示儲備戰略比特幣。特朗普14日對提出家庭生意利益衝突爭議的記者表示，“我真的什麼都不知道”。對於此次中東巡訪中是否提到了由沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼和沙特主權財富基金支援、特朗普一家擁有的高爾夫企業相關的LIV高爾夫大賽的提問，他表示：“沒有討論。”特朗普過去也一向堅持自己的立場，即就任前將資產管理權交給了家人，因此不會發生利害衝突。但是，不僅是民主黨，就連共和黨內部也有人批評說：“特朗普一家的利益直接關係到現任總統本人的利益”，因此預計爭議不會輕易平息。特別是特朗普對前總統拜登的次子亨特在烏克蘭能源企業布里斯馬擔任理事時強烈提出了腐敗疑惑，因此有人批評說這是“只許州官放火，不許百姓點燈”。有人指出，特朗普的私人利益爭議讓人聯想到因“水門醜聞”而沒落的前總統理查德·尼克松。尼克松曾說過：“如果總統做了什麼，那肯定不違法。”普林斯頓大學公共政策學教授朱利安·澤利在外交專刊《外交政策》的投稿中表示：“特朗普一家主張‘是在光天化日之下、在鏡頭面前公開做生意，所以並不違法。如果國會沒有制定好相關規定，白宮將再次發生生意、政治、政策混雜在一起的‘倫理危機’。”洪貞秀記者、金寶拉記者 hong@donga.com、purple@donga.com