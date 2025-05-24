“駐韓美軍裁減4500人”……擺在新政府面前的“安全雷區”



據《華爾街日報》22日報道，美國國防部正在研究從2.85萬名駐韓美軍中抽出約4500人、轉移到包括關島在內的印度太平洋內其他地區的方案。據悉，這一想法作爲非正式重新討論對朝鮮政策的一環正在準備之中，目前還沒有報告給總統特朗普。對此，韓國政府表示：“駐韓美軍兵力變化是韓美之間必須協商的問題。韓美之間完全沒有就此有過討論。”



美國考慮裁減駐韓美軍，可能是特朗普第二期上臺時預告的衆多“特朗普風險”之一。對於特朗普來說，駐韓美軍撤離論從第一屆政府時期開始，就是對所謂的“自動取款機”韓國施壓，要求韓國增加防衛費分攤額的有用槓桿。再加上，據說此次裁減方案與重新研究新的對朝鮮政策相吻合，因此，很有可能成爲特朗普今後與金正恩進行交易的談判籌碼。



美國國防部正在制定以防禦本土和遏制中國爲優先順序的新的國家防衛戰略。把焦點放在牽制中國上，討論在印太全境重新部署美軍的同時，調整駐韓美軍的規模，與今後可能發生的韓半島安保環境劇變相比，可能只是小問題。負責新防衛戰略立案的政策副部長埃爾布里奇·科爾比此前一直強調韓國軍隊在朝鮮防禦上的主導作用。因此，很有可能向韓國政府施壓，要求擴大“戰略靈活性”，以便不把駐韓美軍束縛在對朝鮮的防禦上，隨時用於韓半島以外的作戰。



10天后通過選舉上臺的新政府要立即與美國進行關稅調整等貿易協商。此外，包括裁減駐韓美軍、戰略靈活性、防衛費分攤額等安保懸案在內的特朗普式“一站式購物”談判也可能到來。朝鮮已經在覈和導彈高度化之後，以俄羅斯的支持爲基礎，集中力量進行常規戰鬥力的現代化。朝鮮新政府在遏制挑釁的同時，迫切需要堅守與美國的軍事經濟同盟的堅實覺悟和應對。

