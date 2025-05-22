“暗網”充斥韓國人個人信息，附加額外費用高價出售

5月15日，位於韓國京畿道城南市的信息安全專業公司“安博士（AhnLab）”總部。安博士的安全專家們指著屏幕，向《東大門日報》采訪組介紹：“這就是暗網（只能通過特定瀏覽器訪問的隱蔽網絡空間）。”隨後，他們表示：“在這裏，通過黑客攻擊泄露的韓國人個人信息被大量交易。”於是，他們開始搜索上傳的信息。結果顯示，韓國人的個人信息被附加額外費用，以高價出售。國內知名門戶網站購物中心入駐的賣家的居民登記號碼、家庭住址等個人信息也有2000多條。個人信用卡信息的價格為每條15美元（約合2萬韓元）。專家們表示：“由於韓國人數字設備使用率高，壹旦獲取個人信息，可用之處很多，因此價格甚至達到3至10倍的‘溢價’。”隨著SK電訊（SKT）黑客事件導致超過2695萬條個人信息泄露，影響不斷擴大，人們對這些信息將如何被交易和濫用的擔憂也在增加。采訪組與安博士公司共同調查發現，暗網中這些信息正在活躍交易。暗網中還有韓國企業的機密信息。壹名黑客在廣告中稱：“韓國某中小企業的內部網絡VPN信息”，以4000美元（約合556萬韓元）出售。如果屬實，這意味著可以查看該企業內部的財務資料、研發（R&D）、人事等所有信息。此外，還有黑客入侵企業內部網絡竊取信息後，威脅“想阻止信息泄露就付錢”的勒索信息。也有壹些企業機密信息因未響應勒索而最終在暗網公開。根據韓國信息安全專業公司“斯泰爾斯摩爾情報”2月的數據，暗網中泄露的全球個人信息約有900億條，其中與韓國人相關的信息估計有4.6億條。專家們指出：“隨著數字設備、人工智能（AI）服務等使用不斷增多，此類非法個人信息泄露犯罪也將呈幾何級增長。”安博士公司產品企劃本部李賢碩部長表示：“暗網上的泄露信息只是黑客攻擊損害的開始。”他進壹步指出：“黑客們將通過這些信息深入個人和企業的更深層次領域，最終毀掉整個企業，毀掉整個個人生活。”徐誌遠記者、崔孝貞記者 wish@donga.com