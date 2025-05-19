“戒嚴沖擊”下…外國人投資，甚至落後於戰時的俄羅斯

去年，外國人在韓國的投資規模急劇縮小。特別是去年第四季度（10月至12月），甚至落後於處於戰爭中的俄羅斯，僅排在前30個國家中的第23位。根據韓國銀行18日向國會提交的資料顯示，去年外國人在韓國的投資規模為371.84億美元，比上年減少了33.8%。這壹數字包括外國人在韓國進行的“直接投資”和股票等“證券投資”。根據國際貨幣基金組織（IMF）的統計數據，按國家比較，去年韓國在經濟規模前30位的國家中，吸引外國投資的排名從2022年的第14位、2023年的第13位下降至第17位。去年，沙特阿拉伯、波蘭、比利時、奧地利等滯後於韓國的國家吸引了比韓國更多的投資。特別是僅看去年第四季度，外國人在韓國的投資減少了11.78億美元。這是自2020年第壹季度（-4.59億美元）新冠疫情初期以來，首次出現負增長。去年12月初的緊急戒嚴事態導致經濟心理迅速凍結，外國人推遲或撤回投資的影響較大。去年第四季度的排名為第23位，較前壹季度（第19位）下降了4位，較上年同期（第14位）下降了9位。成績甚至不如接受IMF救援的阿根廷（-1.87億美元）和處於戰爭中的俄羅斯（-7.86億美元）。與此形成對比的是，去年韓國國民和企業的海外投資規模為1208.38億美元，比上年增加了55.7%。這是國內企業在海外增設工廠，個人投資者積極購買美國股票等海外資產的結果。李棟勛記者 dhlee@donga.com