朝鮮首次公開空對空導彈實彈射擊訓練

朝鮮首次公開了其戰鬥機發射空對空導彈的實彈射擊訓練場面。該型導彈屬於韓軍尚未完成自主研發的高性能武器。分析認爲，朝鮮之所以能夠開發高難度技術的空對空導彈並進行實彈訓練，可能得益於其作爲烏克蘭戰爭支援代價從俄羅斯獲取的技術。據朝鮮官方媒體朝中社18日報道，朝鮮國務委員長金正恩本月15日視察朝鮮第一空軍師所屬飛行聯隊，現場指導了空軍防空戰鬥與空襲訓練。訓練地點推測爲位於平安南道順川的第55飛行聯隊，朝鮮空軍最新機型如米格-29與蘇-25等悉數出動。報道指出：“訓練旨在使部隊熟練掌握搜索、追蹤並消滅敵方巡航導彈及自殺式無人攻擊機的防空作戰任務，以及利用多種電子手段使敵方無人攻擊機失去控制並予以消滅。”朝鮮還公開了米格-29戰鬥機發射空對空導彈摧毀艦對地導彈與蝠鱝型無人機的場面，意在展示其應對韓國巡航導彈及無人機的作戰能力。所使用的空對空導彈被推測爲2021年10月朝鮮在“自衛-2021”武器展中公開的中程新型空對空導彈或其改良型，此次是首次公開其實彈射擊畫面。該導彈外形酷似俄羅斯技術支持下開發的中國PL-12型導彈。韓國軍方人士指出：“不排除朝鮮獲得了俄羅斯空對空導彈技術的可能性。”朝鮮還公開了新開發的遠程精密滑翔制導炸彈。其中，前端鈍圓的炸彈外形酷似美軍攻擊型無人機“死神”（MQ-9）所搭載的“地獄火”導彈。此次首次公開了“朝鮮版死神”——“新星-9”型無人攻擊機掛載多枚此類新型炸彈的畫面。另有“朝鮮版全球鷹”之稱的“新星-4”型無人偵察機、“新星-9”型等多架無人機飛行畫面也首次對外披露。尹相虎 軍事記者、申圭鎮記者 ysh1005@donga.com、newjin@donga.com