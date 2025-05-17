韓國大選候選人異口同聲：盡快啟動韓美貿易談判

共同民主黨總統候選人李在明、國民力量候選人金文洙和改革新黨候選人李俊錫三位大選候選人在接受媒體采訪時，均表達了應盡快啟動韓美貿易問題協商的立場。李在明候選人於16日在接受本報采訪時強調，如果他上臺，將盡快啟動韓美協商。他表示：“我認為應該在盡可能早的時間內啟動韓美之間的協商”。李在明進壹步闡述，他將“基於同盟精神，就包括關稅協商在內的主要問題進行緊密協商，尋求能夠帶來互惠互利的解決方案。”金文洙候選人表示：“目前實務談判正在進行中，因此，從就職之日起，我將展開迅速的首腦外交強化等全面貿易外交，以解決關稅問題。”李俊錫候選人表示則強調：“新政府的首要任務似乎是與美國的關稅談判。由於互惠關稅延期的期限是7月8日，因此，6月份應該準備好韓美談判的基本框架”關於與美國總統唐納德•特朗普的“自上而下”式談判，候選人們的態度有所不同。李在明候選人表示：“我將選擇能夠確認韓美之間已經討論的關稅協商程序和內容，並能夠最大化我國利益的協商方式，與美國協商。”相反，金文洙候選人則表示，“韓美關稅協商已經同時進行了高級別會談和實務談判，最終需要總統的批準。按照慣例，先在實務層面協調問題，然後在‘最高級別’進行談判是自然的。”這意味著，他將延續現政府進行的高級別實務會談，然後通過首腦外交達成協議。李俊錫候選人表示，“總統就任後，立即有G7（主要七國）首腦會議和北約（北大西洋公約組織）首腦會議預定舉行。作為韓國首位美國大學出身的總統，我將與美國首腦特朗普進行自上而下的重大外交。”李勝宇記者 suwoong2@donga.com