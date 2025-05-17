李在明提出“以對等爲原則推進關稅談判”，金文洙主張“將武器進口納入通盤談判”

共同民主黨總統候選人李在明16日就韓美貿易談判表示：“韓國的讓步必須以美國作出關稅調整等具體且可驗證的承諾，並以對等原則爲前提。”國民力量黨候選人金文洙則表示，若美國試圖將關稅問題與駐韓美軍防衛費分擔要求掛鉤，“將通過涵蓋現代戰爭武器等在內的全面談判，推動一攬子解決”。改革新黨候選人李俊錫則提及和平核燃料後處理技術轉讓等方案，表示“將準備多種形式的組合協議”。三名總統候選人關於韓美貿易談判的構想，均未納入此前公開發布的十大競選承諾。據本報向各候選人競選團隊單獨提出要求並收到的關於韓美貿易談判構想的書面答覆，李在明表示：“有必要儘快啓動韓美間談判。”但他同時指出：“必須向美方請求延長暫停實施關稅的期限，並就此展開磋商。”目前美國互免對等關稅的90天期限將於6月8日結束，李在明計劃向美方請求延長期限。對於特朗普政府曾提出韓國參與液化天然氣開發相關的“一攬子磋商”，李在明表示：“韓美兩國將積極研究在造船、防務、能源、人工智能與半導體、出行服務、中間材料等可實現戰略協同的領域內，進一步加強合作的全面合作方案。”不過，對於通過減少對美貿易順差等經濟讓步來推動美國下調對韓24％關稅的問題，李在明態度謹慎。他重申：“調整關稅、緩解非關稅壁壘、投資激勵措施等，美方必須提出具體且可驗證的承諾，並以互惠原則爲前提。”金文洙與李俊錫對延長暫緩實行關稅期限持否定立場。金文洙提到現政府目前正在推進的所謂“7月一攬子計劃”，並指出：“不能指望美國只延長對韓國的期限，而對其他國家不予延長。我將於就任後立即通過加強首腦外交等方式，傾注全力推進貿易外交，解決關稅問題。”李俊錫則表示：“韓國需要採取能證明其在技術霸權競爭中是美國戰略伙伴的方式來應對。”金文洙表示：“在周密評估經濟可行性的基礎上，準備多種磋商方案至關重要。從能源安全角度出發，也可以研究擴大進口美國天然氣。”此外，若美方提出提高防衛費要求，他表示：“由於應對現代戰爭態勢所需的武器需求正在增加，若將此與磋商掛鉤，可實現韓美雙贏。”李俊錫表示：“將以與特朗普之間的自上而下方式，展開大範圍而有力度的外交。若能從美國獲得和平核燃料後處理技術轉讓，將可獲取更大收益。”崔惠? herstory@donga.com