李在明和金文洙承諾拯救地方大學，但如果不淘汰“僵屍大學”，將共同滅亡



參加本屆韓國總統大選的第壹、二黨候選人在主要教育政策中提出了振興地方大學的計劃。共同民主黨候選人李在明提出將9所地方國立大學提升至首爾國立大學的水平，而國民力量候選人金文洙則提出了壹項“共同學位制”，即首爾國立大學和地方重點大學共享教授和課程，並授予相同的學位。這些政策旨在緩解大學排名化，平衡首爾與地方的不平等。



然而，振興地方大學的政策在歷屆政府中因預算不足和預算執行中的公平性、效率問題而未取得顯著成效。李在明的計劃需要將地方國立大學的研究經費提升至首爾國立大學的70%水平，總預算約為3萬億韓元，但未提及資金來源。金文洙的“共同學位制”去年在首爾國立大學和慶南國立大學嘗試推行時因首爾國立大學學生提出公平性問題而失敗，因此缺乏詳細的實施計劃可能導致政策受挫。



更令人擔憂的是，兩位候選人的高等教育政策僅針對地方國立大學，而占大學總數80%的私立大學被排除在外。目前，18歲大學入學人數為40萬，遠低於總大學入學名額（49萬）。預計到2040年，入學人數將減少到28萬。考慮到首都圈大學和地方國立大學的入學名額為26萬，地方私立大學將面臨普遍的倒閉危機。只有淘汰那些連工資都發不起的“僵屍大學”，才能避免大學生態系統的共同滅亡。



提升大學競爭力以積累人力資本，對像韓國這樣的資源貧乏國家至關重要。然而，政府的高等教育支持預算僅占國內生產總值（GDP）的0.7%，低於經濟合作與發展組織（OECD）的平均水平1%。大學生人均公共教育經費甚至低於中小學生。為了使大學生存，需要打破中小學教育對教育補助金的壟斷，將這部分資金用於大學教育，並取消對私立大學的100多項限制。

