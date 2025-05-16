想要博取特朗普好感？購買美國飛機吧！

美國白宮14日在官方網站發佈消息稱，美國總統特朗普對卡塔爾的訪問取得成效，其中首例經濟合作成果是卡塔爾航空與美國波音公司簽署金額高達960億美元（約合134284.8億韓元）的飛機購買合同，白宮稱之爲“歷史性協議”。此前一天，波音公司在沙特阿拉伯亦簽下價值48億美元（約合6720億韓元）的訂單。分析認爲，中東產油國大舉採購飛機，既反映出“飛機愛好者”特朗普的個人偏好，也體現出美國在航空製造領域的產業優勢。依託“石油美元”與石油出口的強大基礎，中東國家一直積極培育航空產業，對購買飛機興趣濃厚。彭博社當天指出：“特朗普總統對飛機長期的執着，正成爲各國政府和企業爭取其青睞的有效手段。”報道特別提到近期圍繞卡塔爾贈送特朗普一架波音747-8專機的爭議事件，稱之爲“國家和企業通過航空器獲取特朗普好感的最具戲劇性的案例”。特朗普擁有一架2011年購入的私人專機“特朗普一號”（波音757），並曾運營一家名爲“特朗普快運”的航空公司，其對飛機的熱愛可見一斑。白宮表示，此次卡塔爾航空與波音的合同預計將在生產與交付期間每年爲美國創造15.4萬個工作崗位，意義重大。作爲全球最大民用客機制造商，波音公司是美國製造業的代表企業之一，美國在與各國展開貿易談判時也頻頻推動波音飛機的銷售。以9日公佈的美英貿易協定爲例，其中包括英國國際航空集團訂購32架波音787-10飛機，交易金額達130億美元。因具備全球競爭力，航空產業亦成爲各國對美實施貿易報復的手段之一。中國在上個月對美方高關稅措施進行反制時，曾以暫停購買波音飛機作爲迴應。中美雙方就關稅爭端達成90天緩徵協議後，中國政府隨即通知本國航空公司恢復採購波音飛機。彭博行業研究的航空分析師喬治·弗格森預測，“未來美國在與其他國家的多項關稅談判中，波音飛機訂單將是常見內容”。金允珍記者 kyj@donga.com