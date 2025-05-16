外聘總統候選人再次引發慘劇，未培養本黨人選自食其果



“我們難道是什麼‘平臺型政黨’嗎？”



上月初，圍繞國民力量黨內提出推舉前國務總理韓德洙爲總統候選人的主張，一名黨內人士如此迴應。他質問道，“韓德洙是否具備作爲政黨人士的黨性認同和同志意識？黨總是想着從外部引進法律界、官僚出身人士來扶持”，對此表示強烈不滿。



衆所周知，推舉韓德洙的最終結果，是一場超乎想象的慘劇。這一慘劇在很大程度上，是韓德洙本人在宣佈參政僅9天內便覬覦巨大保守黨總統候選人一職所導致的。韓德洙2日宣佈參選，並聲稱若未在候選人登記截止日（11日）前完成候選人單一化，將不會登記參選，實際上是以“限期無黨籍候選人”姿態出戰。



這爲此前承諾“將在候選人登記日之前完成單一化”的金文洙提供了反悔的藉口。金文洙表示：“一個既不是黨員，也不打算登記參選的人，竟問我‘你承諾要單一化，爲什麼不履行’，這在全球政治史上前所未聞”，堅持拒絕讓步。



固然韓德洙自身存在問題，但更根本的問題在於國民力量黨再次想要外聘總統候選人的慣性。上屆總統選舉時，國民力量黨招聘當時剛辭去檢察總長職務的尹錫悅，並全力支持其當選。然而，尹錫悅在本選階段暴露出資質爭議及“迷信門”醜聞，顯示出黨對其缺乏充分審查，但黨內缺乏備用人選，亦只能將其視爲唯一選項。



尹錫悅缺乏政治經驗，最終表現爲專橫獨斷和不通人情的執政風格。不止一兩名國會議員私下對尹錫悅輕視既有政治人物和國會的言行感到憤怒。但國民力量黨也未能有效牽制這個對黨毫無虧欠意識的總統。黨一度安排同樣缺乏政治經驗的時任法務部長韓東勳擔任緊急對策委員長，試圖與尹錫悅溝通，但最終引發黨政矛盾，甚至導致宣佈發生緊急戒嚴事態。



儘管如此，國民力量黨仍把命運繫於外部人選身上，一心只想着先贏再說。對於韓德洙，有人提出“雖無政治經驗，但有50年行政經驗，與檢察官出身不同”的牽強論點，對“上次請外援當總統，結局如此，如今又要再請一次”的批評視而不見。



這種推舉外部人士爲總統候選人的行爲，可能導致黨內人才枯竭，形成惡性循環。這是因爲，忽視數十年來爲黨奉獻的資深政治人，或會讓有志問鼎總統的黨內人士產生懷疑感。曾參與黨內總統初選的五選國會議員羅卿瑗感嘆稱：“我們黨總是‘起承轉皆外援’。”初次當選的少壯派議員金宰燮也自嘲道：“我們黨難道就培養不出總統候選人嗎？”



國民力量黨必須拼命培養黨內人選。長期流於口號的青年政治人才培養應付諸行動，落後於共同民主黨的議員評估制度也需完善。同時，應在執政期間積極將議員委任入閣，積累行政經驗。值得回味的是，外部人士出身的前總統尹錫悅在內閣中任用的現職選區議員，唯有大學學長、檢察出身的權寧世一人而已。

