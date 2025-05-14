美媒：“朝鮮在東海的清津港建造5000噸級雙體驅逐艦”

據悉，近年來大力強化海軍力量的朝鮮，正在靠近俄羅斯的咸鏡北道清津港建造大型驅逐艦。繼上月25日在平安南道南浦港舉行新型多用途驅逐艦“崔賢”號的下水儀式後，朝鮮還在東部海域展開軍艦建造，繼西部海域之後進一步加強海軍部署。美國專門報道朝鮮問題的專媒體“北緯38度”和智庫“戰略與國際問題研究中心”旗下另一家專門報道朝鮮問題的媒體“超越分裂”當地時間12日發佈的衛星圖像分析顯示，朝鮮正在清津港建造一艘長度約爲143米的軍艦。據推測，這艘外觀與“崔賢”號相似的艦艇配備有垂直髮射裝置，可搭載防空、反艦、反潛、彈道導彈攔截導彈及對地攻擊巡航導彈、戰術彈道導彈等。“北緯38度”分析稱，此前清津港主要建造貨船、漁船等民用船隻，此次開始建造軍艦顯示出朝鮮加強海軍力量的意圖。“超越分裂”指出，朝鮮可能將在東海和西海各部署兩艘同類型驅逐艦。朝鮮國務委員長金正恩在“崔賢”號下水儀式上也表示：“明年將繼續建造這一等級的戰艦。”金正恩曾於今年3月視察包括清津港、南浦港在內的多座造船廠，指導軍艦建造工作。“崔賢”號爲朝鮮目前最大級別的5000噸級驅逐艦，裝備有可發射彈道導彈的垂直髮射系統。朝鮮也在積極推進主要港口的現代化。近期清津港新建了供朝鮮軍隊建築旅使用的小型營房，碼頭前方地段也鋪設了混凝土。此外，南浦港、正在建造核動力潛艇的咸鏡南道新浦港等地也出現了類似動向。李智允記者 asap@donga.com