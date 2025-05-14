財界的韓日經濟聯合構想，要成為解決兩國關系的引水



當地時間8日，美國總統特朗普宣布與英國達成首次關稅談判協議，在被問及下壹步在哪裏時，美國商務部長霍華德•勒特尼克指出，“需要花費大量時間在韓國、日本身上。”這暗示，與美國的貿易順差國英國不同，與亞洲代表性制造強國、貿易逆差國韓日兩國有很多需要解決的課題。



同壹天，在韓國，大韓商工會議所會長崔泰源在共同民主黨大選候選人李在明面前再次亮出了“韓日經濟聯合”這張牌。半個月前的上個月22日，崔泰源在國會首次提議韓日經濟聯合後，議員們之間出現了“會長真勇敢”的說法。這是帶著無論何時只要觸碰壹點就會有危險的兩國間民族感情而做出的反應。



崔泰源提議韓日經濟聯合，並表示：“現在，我們也應該站在對外‘規則制定者（rule setter）’的位置。”雖然沒有提到特朗普，但可以理解為，如果韓日兩國不想在美國日益強大的壓力下繼續被牽著鼻子走，就必須齊心協力尋找突破口。



讓我們回顧壹下韓日經濟聯合構想為什麽從經濟界開始出現。兩國政治、社會歷史不同，兩國企業家之間有著截然不同的經濟、產業歷史。經濟界人士以此為基礎，切身感受到了韓日聯合的優點。



首先，兩國的合作可以成為強國面前的擋箭牌。美國進行半導體本國化的2021年，NAND閃存排名第三的美國西部數碼公司收購排名第二的日本Kioxia（鎧俠株式會社•原東芝存儲器株式會社），試圖重組市場。日本要守住本國存儲器的最後堡壘鎧俠，而分列第1、4位的三星和SK也要阻止美國的空襲。當時，韓國企業家們私下與鎧俠及日本政府緊密合作，最終導致收購戰失敗。



在電子和半導體、汽車和電池等韓日兩國擁有核心供應網的事業上，也有可能結成同盟。21世紀初，三星和索尼的液晶顯示器（LCD）合作，在10多年的時間裏將全球顯示器市場引向了韓日兩國的版圖。三星制造LCD面板，索尼以此為基礎制造電視，在沒有過度的初期投資費用的情況下，共同突破了全球市場。



當然，企業家們希望的並不是只有玫瑰色的劇本。歐盟和美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）顯然帶動了東歐和中南美國家的經濟發展。但同時也引發了勞動市場不均衡和單向的智囊流失問題。韓日聯合也明顯存在產業保護風險和工資差距導致的勞動力流失等憂慮。



如果從經濟界開始，打開長久以來像水和油壹樣的韓日關系的話，這無疑會成為新的出路。但是跨國經濟聯盟能否成功，最終取決於以經濟開始的聯合為了解決之後的問題，在政治、社會領域能多大程度地進行化學結合。如果財界表示“這樣下去很難生存下去”，並提出勇敢的提案，那麽解決這壹問題的國民和政治課題就留下來了。現在應通過韓日經濟合作，逐壹解開兩國關系錯綜復雜的線團。

