李在明提出“終結內亂”，金文洙主張“體制之戰”

爲期22天的第21屆總統選舉官方競選活動12日零時正式啓動。在戒嚴與彈劾事件餘波中提前舉行總統選舉的背景下，共同民主黨總統候選人李在明以“終結內亂”爲口號，國民力量黨候選人金文洙則呼籲“體制之戰”，向選民們強調維護國家體制的重要性。李在明當天上午10時在首爾市光化門清溪廣場舉行選舉對策委員會出徵儀式，正式啓動以“終結內亂”爲核心口號的競選活動。他強調光化門作爲反對彈劾集會的象徵性地點，表示“我們在此地驅散瞭如黑夜般的內亂陰影”。他同時指出：“雖已將內亂帶頭分子送交審判、罷免了總統職務，但無視憲法的內亂殘餘勢力仍在進行第二、第三次內亂。”李在明身穿防彈背心登上舞臺稱：“內亂把社會推向極端對立與紛爭，致使總統候選人不得不穿上防彈衣。”共同民主黨選舉對策委員會正在研究爲李在明進行街頭演說時設置四面防彈玻璃與干擾遠程狙擊氣球等防護措施。李在明當天還走訪京畿道板橋和東灘、大田等其長期主張發展的人工智能與半導體等先進產業核心地區，即所謂“K-倡議帶”，展開拉票活動。金文洙則打出“市場總統”的旗幟，於清晨5時在首爾市鬆坡區可樂市場啓動行程。他表示：“市場經濟的核心在於市場。國民力量黨必須贏得勝利，這是爲了拯救大韓民國。”他把此次大選定性爲“體制之戰”。金文洙強調：“我認爲，我必須成爲市場總統、民生總統、經濟總統，一個讓韓國富強的總統。我將打造一個流汗勞動者不再絕望、懷着希望努力生活的國家。”他當天沿着首爾、大田、大邱等選民密集地帶展開“京釜線競選”。金文洙還對李在明發起負面攻擊。他在當天的中央選舉對策委員會會議上表示：“能帶來繁榮的纔是真正的進步，讓國家貧窮的不是進步。真想撕碎這些僞進步。”此言被視爲針對李在明曾辱罵嫂子的爭議。改革新黨候選人李俊錫則於零時在全羅南道麗水國家產業園區舉行出征儀式，表示將提出“令曾引領韓國出口與國家增長的第二產業園區再次騰飛的解決方案”。他在國會溝通館召開記者會稱：“這是我四十歲的一次挑戰。這次選舉將成爲李俊錫與李在明的一對一對決。”他意在借用金泳三與金大中前總統的“四旬旗手論”，強調自己而非金文洙纔是保守陣營的代表人物。金俊一記者、尹多彬記者 jikim@donga.com、empty@donga.com